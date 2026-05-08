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Viernes, 08 de mayo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Sin dar detalles, el régimen iraní anunció que interceptó un petrolero de su propiedad

mayo 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (AFP)
Foto de referencia (AFP)
En paralelo, la administración de Donald Trump aguarda la respuesta del régimen iraní a un memorando de entendimiento de 14 puntos elaborado por Pakistán como mediador.

Este viernes el régimen de Irán afirmó que interceptó y redirigió a sus costas un petrolero sancionado por Estados Unidos que transportaba crudo iraní, sin aclarar las razones de esta decisión.

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"La Marina de la República Islámica de Irán, mediante una operación especialmente planificada en el Golfo de Omán, se apoderó del petrolero infractor Ocean Koi", indicó el ejército en un comunicado difundido por la televisión estatal, añadiendo que el petróleo pertenecía a la "república islámica".

Señaló que el barco fue desviado hacia las costas del sur de Irán después de que intentara "dañar y perturbar las exportaciones de petróleo de Irán", sin dar más detalles.

En paralelo, la administración de Donald Trump aguarda la respuesta del régimen iraní a un memorando de entendimiento de 14 puntos elaborado por Pakistán como mediador, que busca establecer las bases para reiniciar el diálogo en Islamabad en un plazo de 30 días sobre el controvertido programa nuclear de Teherán.

El documento propone una moratoria nuclear de entre 12 y 15 años sobre el enriquecimiento de uranio a cambio de la liberación de miles de millones de dólares en fondos congelados y el levantamiento de las sanciones económicas impuestas al régimen de los ayatolá.

También contempla el levantamiento mutuo de bloqueos en el estrecho de Ormuz en un plazo de 30 días.

Sin embargo, el memorando presenta limitaciones significativas: no incluye restricciones declaradas ni para el programa de misiles balísticos ni para el apoyo a milicias regionales.

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La principal exigencia del presidente Donald Trump desde el inicio de los acercamientos diplomáticos ha sido imponer una moratoria al enriquecimiento de 20 años. "No hemos acordado nada, lo que tenemos es una declaración muy contundente de que no tendrían armas nucleares en los próximos 20 años, eso va más allá, no hay límite de 20 años", declaró Trump.

El régimen iraní inicialmente propuso una moratoria de apenas 5 años para suspender su programa de enriquecimiento de uranio, oferta rechazada tajantemente por la administración de Trump, que consideró ese plazo insuficiente y una estrategia para ganar tiempo antes de retomar las ambiciones nucleares.

El memorando en negociación busca un punto medio entre ambas posiciones.

 

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