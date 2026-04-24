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Viernes, 24 de abril de 2026
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Elecciones en Perú

Autoridad electoral de Perú rechaza realizar nuevas elecciones presidenciales y ratifica fecha de segunda vuelta

abril 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Coordinador legal del gabinete de asesores del JNE, Jorge Valdivia - Foto: EFE
Coordinador legal del gabinete de asesores del JNE, Jorge Valdivia - Foto: EFE
Una misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) mencionó "graves fallos" en la primera vuelta, aunque precisó que no encontró "ninguna prueba objetiva" de fraude.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú rechazó este viernes la posibilidad de realizar comicios complementarios en Lima ante las irregularidades registradas en el proceso electoral del 12 de abril, y ratificó que el balotaje presidencial será el 7 de junio.

El candidato ultraconservador y exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, quien todavía disputa el pase a la segunda vuelta con el izquierdista Roberto Sánchez, había solicitado una nueva elección en la capital alegando que problemas en las mesas de votación impidieron votar a miles de sus simpatizantes.

"El Pleno del JNE, luego del análisis técnico-jurídico y en atención a los informes emitidos por las instancias competentes, acordó por unanimidad declarar inviable la realización de elecciones complementarias", señaló el organismo electoral en un comunicado difundido en las redes sociales.

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En el pedido se señaló que los retrasos en distribuir material electoral impidieron que más de 50.000 personas votaran. Ello obligó a las autoridades a prolongar un día los comicios.

Aún no está definido quién enfrentará en segunda vuelta a la derechista Keiko Fujimori, la única candidata con boleto asegurado.

Con 95% de los votos emitidos ya procesados, Sánchez y López Aliaga pelean palmo a palmo por el segundo lugar, con una leve ventaja de 20.000 sufragios del izquierdista radical.

"La fecha de la segunda vuelta está ya fijada a través de un Decreto Supremo y se ha diseñado un cronograma orientado a cumplir con esa fecha", dijo Yessica Clavijo, Secretaria General del JNE.

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Una misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) mencionó "graves fallos" en la primera vuelta, aunque precisó que no encontró "ninguna prueba objetiva" de fraude, como alegó el candidato ultraconservador.

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