El papa León XIV le responde y recibe importante apoyo tras críticas de Donald Trump

El papa León XIV afirmó este lunes que no tiene "la intención de entrar en un debate" con Donald Trump, en respuesta a las críticas del presidente de Estados Unidos, quien también declaró que no es "un gran seguidor" del sumo pontífice.

"No soy un político, no tengo intención de entrar en un debate con él, el mensaje sigue siendo el mismo: promover la paz", declaró el papa a los periodistas a bordo del avión que lo lleva a Argelia.

Asimismo, señaló que no tiene "miedo de la administración" de EE. UU.

Ante la situación, los obispos de Italia y Estados Unidos expresaron su apoyo al papa León XIV, duramente criticado por el presidente Donald Trump.

Asimismo, la Conferencia Episcopal italiana, que "reafirmó su plena comunión con el Santo Padre León XIV", expresó en un comunicado que "lamenta" las "declaraciones dirigidas contra él en las últimas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump".

"El papa no es un interlocutor político, sino el Sucesor de Pedro, llamado a servir al Evangelio, a la verdad y a la paz", agrega el comunicado.

"Estoy consternado con que el presidente haya elegido escribir esas declaraciones tan desagradables hacia el Santo Padre. El papa León no es su rival, el papa tampoco es un político", había señalado un poco antes el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, monseñor Paul S. Coakley.

Donald Trump afirmó este domingo que no es "gran seguidor" del papa León XIV, luego de que el líder de la Iglesia católica hiciera un llamado por la paz.

"No soy un gran seguidor del papa León. Él es una persona muy liberal, y es un hombre que no cree en detener el crimen", dijo Trump en la Base Conjunta Andrews, en Maryland. Trump acusó al pontífice de "jugar con un país que quiere un arma nuclear".

El sábado, el papa de 70 años imploró públicamente a los líderes que pusieran fin a la violencia, diciendo: "¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra!".

En una de sus críticas más contundentes contra los conflictos que incendian el planeta, especialmente en Oriente Medio, León XIV había declarado que la fe era necesaria "para afrontar juntos este momento dramático de la historia".

Poco después, Trump publicó un largo mensaje en su red Truth Social con varias críticas conta el jefe del Vaticano.

"No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos, porque estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido, de manera aplastante, es decir, reducir la criminalidad a niveles históricamente bajos y crear el mercado bursátil más grande de la historia", escribió el mandatario.

Acompañó su mensaje con una imagen generada por inteligencia artificial en la que se le ve, con toga blanca y roja, imponiendo la mano sobre la frente de un enfermo en una cama de hospital, rodeado de personas en oración, y con un fondo de bandera de Estados Unidos, la estatua de la Libertad, aviones de combate, águilas y otras figuras en el cielo.