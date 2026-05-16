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Sábado, 16 de mayo de 2026
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Álex Saab

Régimen de Venezuela anuncia la extradición de Alex Saab a Estados Unidos

mayo 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Por medio de un comunicado, la dictadura venezolana confirmó la deportación del hombre de nacionalidad colombiana.

Estados Unidos habría concretado una nueva extradición de Alex Saab desde Venezuela en una operación que involucraría agencias federales y un trabajo coordinado con autoridades internacionales.

Así lo informó el régimen venezolano a través de un comunicado, difundido por el Saime, en el que no dan mayores detalles del procedimiento.

Según medios, el procedimiento habría sido ejecutado entre el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el marco de un expediente que se ha mantenido bajo alta reserva en los últimos meses.

Saab, identificado por Washington como uno de los principales operadores financieros del entorno de Nicolás Maduro, ha sido señalado en investigaciones por presunto lavado de dinero, corrupción transnacional y manejo de una red de intermediación de fondos vinculados al estado venezolano.

Su nombre ha estado en el centro de varios procesos judiciales entre Estados Unidos y Venezuela, en medio de tensiones diplomáticas por su captura y extradición original.

Saab ya estuvo preso en territorio estadounidense en 2021 por cargos de lavado de dinero y corrupción. El régimen de Venezuela negoció su liberación en 2023 y lo designó ministro de Industria un año después.

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