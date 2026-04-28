Carrera por la Presidencia de Colombia: así muestran la intención de voto las últimas dos encuestas

Recientemente salieron a la luz pública las últimas encuestas de cara a las elecciones presidenciales en Colombia, cuya primera vuelta está prevista para el 31 de mayo.

Una de ellas fue la encuesta ‘Colombia Opina’ de Invamer financiada por la cadena informativa Noticias Caracol y Blu Radio, mientras que la otra fue la encuesta GAD3 fue hecha para RCN.

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De acuerdo con los resultados de la primera, el candidato oficialista Iván Cepeda lidera la intención de voto, con el 44,3%; seguido por Abelardo De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, con 21,5%. Muy seguido está Paloma Valencia, del Centro Democrático, con el 19,8%.

Por su parte, la segunda arrojó que Cepeda lidera intención de voto con el 36%, seguido por De la Espriella con el 21% y Paloma Valencia con el 13%.

En ambas encuestas también se consultó sobre el eventual escenario en una segunda vuelta respecto a los candidatos, por lo que la primera plantea los siguientes escenarios con los tres candidatos con más oportunidad:

Iván Cepeda (54,6%) - Abelardo de la Espriella (42,6%)

Iván Cepeda (51,2%) - Paloma Valencia (46,6%).

En cuanto a los posibles escenarios en segunda vuelta, la encuesta GAD3 para RCN también muestra que Cepeda toma ventaja frente a sus contrincantes De la Espriella y Valencia.

Iván Cepeda (46%) - Abelardo de la Espriella (35%)

Iván Cepeda (44%) - Paloma Valencia (37%).

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La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia está fijada para el 31 de mayo, con 13 candidaturas que aspiran a llegar a la Casa de Nariño.

Cabe mencionar que la lista se redujo luego de que Clara López renunció a su candidatura para apoyar a Cepeda, aspirante por el partido oficialista de izquierda Pacto Histórico.