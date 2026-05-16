¿La próxima misión del Gerald Ford será en Cuba? Experto analiza el regreso del portaviones a Estados Unidos

En medio de las crecientes tensiones de Washington con los regímenes de Cuba, Irán y Venezuela, regresó a Estados Unidos el portaaviones USS Gerald Ford, tras completar casi 11 meses de despliegue, la misión más larga de un buque de este tipo desde el fin de la guerra de Vietnam.

El gigante nuclear atracó en la base naval de Norfolk, en Virginia, escoltado por destructores y en medio de un reacomodo de activos militares de Estados Unidos. Mientras tanto, otro portaaviones, el USS Abraham Lincoln, continúa operando en Oriente Medio en medio de la presión contra Irán.

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Eric Rojo, coronel en retiro del ejército de Estados Unidos y analista político, lo analizó en La tarde de NTN24 y habló del poderío del portaviones y se refirió a la posibilidad de que ahora pueda dirigirse a inmediaciones de Cuba.

“Es una buena oportunidad para demostrar el poderío nacional, la capacidad de nuestra marina y mostrar lo que otros países no pueden hacer y es que a pesar de tener portaviones no tienen una presencia mundial con la capacidad de estar a flote un año sin ningún problema y presentarse en diferentes escenarios”, aseveró.

Sobre la posibilidad de que llegue a aguas cercanas a Cuba dijo: “Si es necesario se puede volver a llamar en un corto plazo, pero lo más importante en mi opinión que está haciendo el presidente es poner una sombra muy grande sobre Cuba para que se llegue a una negociación final y lograr que haya un cambio en el régimen y los ciudadanos cubanos puedan conocer lo que realmente es la libertad. No veo un escenario de invasión, solo creo que habrá una sombra”.