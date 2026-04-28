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Martes, 28 de abril de 2026
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Emiratos Árabes Unidos

El Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos anuncia su retiro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo

abril 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Quemador de antorcha (flare): sistema de seguridad esencial en refinerías y plantas petroquímicas que quema gases residuales o excedentes de forma controlada - Foto de referencia: Pexels
Quemador de antorcha (flare): sistema de seguridad esencial en refinerías y plantas petroquímicas que quema gases residuales o excedentes de forma controlada - Foto de referencia: Pexels
La medida entrará en vigencia a partir de próximo viernes 1 de mayo.

Este martes 28 de abril se dio a conocer que el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció su retiro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

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La agencia estatal emiratí WAM recoge un informe del gobierno el cual asegura que "la decisión responde a una revisión de su política de producción para alinearse con sus intereses nacionales y ganar flexibilidad (…) ante las dinámicas del mercado".

La salida de Emiratos Árabes Unido ocurre en el marco de una crisis en el Estrecho de Ormuz que afecta el suministro global.

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Durante el primer trimestre de 2026, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) produjeron un promedio de entre 3,4 y 3,6 millones de barriles diarios (mbpd) de crudo.

A pesar de que su capacidad máxima de producción supera los 4,85 millones de barriles por día, esta nación ajustó su producción bajo acuerdos de la OPEP+ y planes estratégicos de capacidad.

Por ende, esta retirada se traduce en un golpe histórico a la cohesión de la OPEP, tras seis décadas de membresía de los Emiratos (quienes ingresaron en 1967).

El anuncio del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos ya genera volatilidad en los precios del crudo a escala internacional.

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La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es una organización reconocida desde el 6 de noviembre de 1962 por las Naciones Unidas como la máxima asociación de exportadores de petróleo a nivel global.

Hasta la fecha, el 43% de la producción mundial de petróleo y el 81% de las reservas mundiales de petróleo se encuentran en países miembros de la OPEP.

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