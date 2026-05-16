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Sábado, 16 de mayo de 2026
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Vuelos

Así va la reapertura de la conectividad aérea venezolana tras años de suspensión: ¿hay recuperación real?

mayo 16, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Marisela de Loaiza, presidente ejecutiva de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, dijo en La Tarde de NTN24 que la conectividad aérea en el país está "creciendo y recuperándose" gradualmente.

United Airlines anunció esta semana que retomará los vuelos directos entre Houston (Estados Unidos) y Caracas (Venezuela), suspendidos desde 2017.

La aerolínea de Estados Unidos reanudará operaciones el próximo 11 de agosto tras casi una década para restablecer una de las principales conexiones aéreas entre Venezuela y Estados Unidos.

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La noticia se conoció en medio de la reapertura gradual de rutas internacionales y un renovado interés comercial entre Caracas y Washington tras el operativo que resultó en la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Luego de años de aislamiento aéreo, suspensión de rutas y restricciones internacionales debido al proceder del régimen madurista. Venezuela comenzó a recuperar su conectividad con el mundo.

Según la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, los vuelos internacionales aumentaron más de 33 % entre marzo y mayo de 2026.

El repunte también fue reflejado en los vuelos nacionales, que subieron de 421 a 535 operaciones por semana.

Bogotá (Colombia) se mantiene como el destino internacional con mayor movimiento desde Caracas, con 41 vuelos semanales. Le siguen la Ciudad de Panamá, Madrid (España) y Miami.

En total y hasta la fecha, once aerolíneas internacionales retomaron operaciones en Venezuela tras meses de suspensión y restricciones aéreas.

Entre ellas figuran American Airlines, que volvió a volar en abril después de más de un año fuera del país, además de Avianca, Copa Airlines e Iberia, que reactivaron sus rutas entre enero y abril de 2026.

También regresaron Air Europa, Latam, Turkish Airlines, Tap Air Portugal, Plus Ultra, Gol y Wingo.

Varias de ellas habían suspendido sus operaciones desde noviembre de 2025 en medio de las tensiones regionales y las alertas de seguridad sobre el espacio aéreo venezolano.

Para Marisela de Loaiza, presidente ejecutiva de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, la actual no se trata de una recuperación "frágil", sino que la conectividad aérea en el país está "creciendo y recuperándose" gradualmente.

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"Tenemos un gran potencial de recuperación de la conectividad. Estamos hablando de que ahorita en mayo son 157 vuelos semanales internacionales", expuso de Loaiza en entrevista con La Tarde de NTN24.

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