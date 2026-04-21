Lionel Messi no solo factura en el fútbol: estas son otras inversiones del astro argentino, quien también es un ‘10’ para los negocios

El experimentado delantero y campeón mundial con la selección de Argentina, Lionel Messi, no solo brilla en las canchas por su talento, también lo hace en el ámbito empresarial, donde comienza a hacer eco su nombre.

Recientemente, el astro argentino de 38 años se convirtió en propietario absoluto del UE Cornellà, escuadra de la quinta división que compite en la Tercera RFEF de España. Esta es una inversión con enfoque deportivo, por medio de la cual el futbolista buscará proyectar nuevos talentos a nivel internacional.

Además, es el tercer proyecto en el ámbito deportivo que cuenta con el financiamiento de Messi.

Cabe destacar que, en el año 2025, junto a su colega y gran amigo el uruguayo Luis Suárez, fundaron el Deportivo LSM, club uruguayo que actualmente hace parte de la tercera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el cual se fundamenta bajo una plataforma integral, por medio de la cual abarcan desde las categorías inferiores hasta el nivel profesional.

Otro de los negocios relacionados con el fútbol que tiene ‘Lio’ se encuentra en Argentina con Leones de Rosario, un proyecto familiar que actualmente se encuentra presidido por su hermano mayor, Matías Messi, y que el 10 de la selección ‘albiceleste’ se encontraría respaldando financieramente.

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Pero su inversión no solo está relacionada con la pelota; el astro argentino también destaca en el sector corporativo por medio de la Rostower Socimi, una sociedad de inversión inmobiliaria que desde finales del 2024 hace parte del Portafolio Stock Exchange.

Este proyecto hace parte del sector hotelero por medio de la sociedad Explotaciones Rosotel, la cual cuenta con participación en la cadena MiM Hotels, operada por Meliá Hotels Internacional, la cual cuenta con una amplia cobertura en destinos como Ibiza, Mallorca, Sitges, Sotogrande, Andorra y Baqueira.

Asimismo, el “10”; cuenta con Leo Messi Management, empresa que se encarga de la gestión de derechos de imagen del jugador, los patrocinios, la publicidad y contratos comerciales. Esta fue la primera inversión del astro argentino, la cual funciona desde el año 2010.

Como si fuera poco, una vez termine su vínculo deportivo con su actual club, el Inter de Miami, tendrá la oportunidad de convertirse en uno de los principales accionistas de las ‘Garzas’, escuadra con la que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2028.

De esta manera, Lionel Messi deja ver que también es todo un 10 con los negocios, pues también ha incursionado con la parte audiovisual con la productora 525 Rosario, en el sector de la moda con The Messi Store y hasta la gastronomía con la línea de vinos Lionel Collection.

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Sin duda alguna, Leo no solo es un mago con el balón, sino que también es todo un crack en las inversiones, dejando ver que es un hombre organizado financieramente.