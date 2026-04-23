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Carlos Darwin Quintero, Luciano Pons y Hugo Rodallega - Fotos: EFE
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Liga BetPlay Dimayor

Más de seis equipos se disputan los últimos tres cupos a la siguiente fase del fútbol colombiano: así se jugará la penúltima fecha del fútbol colombiano

abril 23, 2026
Por: Natalya Baquero González
Dentro de esa amplia lista de clubes que se juegan sus últimas chances para acceder a la siguiente fase del campeonato, se encuentran escuadras como Santa Fe, Cali, Millonarios, Bucaramanga y el DIM.

Este jueves se dará inicio a la penúltima fecha de la Liga BetPlay Apertura 2026, la cual se extenderá hasta el próximo domingo 26 de abril, una jornada determinante para muchos equipos que buscan hacerse un lugar dentro de los ocho y participar de los playoffs de la competencia.

Dentro de esa amplia lista de clubes que se juegan sus últimas chances para acceder a la siguiente fase del campeonato, se encuentran escuadras como Santa Fe, Cali, Millonarios, Bucaramanga e Independiente Medellín, por destacar algunos.

Más de seis equipos se disputan los últimos tres cupos a los playoffs

Once Caldas

El conjunto manizaleño depende de sí mismo para asegurar su participación en la siguiente fase de la competencia, pues actualmente cuenta con 29 unidades. Una victoria o un empate ante Águilas Doradas en la fecha 17 le permitiría igualar o superar el umbral de las 30 unidades, puntaje con el que asegura su participación en la siguiente fase del rentado local.

Internacional de Bogotá

Para alcanzar el objetivo, la escuadra capitalina depende de sí misma para avanzar a los playoffs de la competencia; por eso tienen claro que un triunfo ante Boyacá Chicó lo dejaría más cerca de su objetivo. Esto teniendo en cuenta que en la última jornada tiene como rival directo a Santa Fe.

En ese sentido, a Inter le conviene sumar 4 puntos de los 6 que aún le quedan por disputar, lo cual le permitiría llegar a un total de 29 puntos, lo cual los dejaría con el chance de avanzar a la siguiente fase del torneo, sin depender de otros resultados.

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Santa Fe

La escuadra Cardenal es otra de las que depende de sí misma para instalarse en la siguiente fase del campeonato, pues actualmente con 23 puntos hace cálculos matemáticos para alcanzar un puntaje de 29 unidades. Para eso tiene claro que es esencial vencer al Pasto y al Inter de Bogotá en los últimos juegos del todos contra todos.

Teniendo en cuenta esto, si llega a sumar menos de 6 puntos, deberá esperar otros resultados.

Deportivo Cali

Los Azucareros, con las mismas unidades que Santa Fe, tienen enfrente un panorama más complejo, teniendo en cuenta los rivales que tienen enfrente. Aunque depende de sí mismo para avanzar, la tarea no estará nada fácil, pues en la penúltima fecha se medirá ante el América y en la última ante Tolima, ya clasificados dentro de los ocho.

En ese sentido, necesita sí o sí sumar de a tres, para no depender de otros marcadores.

Independiente Medellín

El conjunto Poderoso, tras ponerse al día en el calendario, amplió sus probabilidades de hacerse un lugar en los playoffs, pero para eso deberá buscar el triunfo ante Fortaleza y Águilas Doradas y esperar que sus rivales directos en esta aspiración no sumen de a tres.

Bucaramanga

Aunque los Leopardos tienen una amplia diferencia de gol que los puede favorecer, para hacerla valer depende de otros resultados y de lo que pueda hacer ante sus últimos rivales de la fase de todos contra todos, Jaguares y Fortaleza.

Para que esto suceda, hay que esperar que el Cali no sume 6 puntos y que los equipos que van detrás tampoco sumen de a tres.

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Millonarios

Los Embajadores viven una situación similar a la del Bucaramanga; cuentan un total de 22 unidades en la tabla general, lo cual significa que deben ir en busca de las seis unidades que quedan por disputar y que rivales directos como los Azucareros y los Leopardos no los superen en el puntaje.

Con el objetivo claro, deberán ir en busca de la victoria ante el Tolima, como ante Alianza FC.

Águilas Doradas

Pese a que cuenta con los mismos puntos que los albiazules, tiene un panorama más complejo, pues cuenta con una diferencia de gol negativa, lo cual complica sus aspiraciones de clasificar a la siguiente instancia de la competencia, pero para alcanzarlo, solo le sirve ganar o ganar los dos juegos que le quedan y esperar otros resultados.

Así se jugará la fecha 18 de la Liga BetPlay Apertura 2026

Jueves 23 de abril

  • Pasto vs. Santa Fe / Hora: 6:00 p.m.
  • Millonarios vs. Tolima / Hora: 8:00 p.m.

Viernes 24 de abril

  • Cúcuta vs. Junior / Hora: 4:00 p.m.

Sábado 25 de abril

  • Bucaramanga vs. Jaguares / Hora: 2:00 p.m.
  • Pereira vs. Nacional / Hora: 4:00 p.m.
  • Cali vs. América / Hora: 6:10 p.m.
  • DIM vs. Fortaleza / Hora: 8:30 p.m.

Domingo 26 de abril

  • Águilas Doradas vs. Once Caldas / Hora: 4:00 p.m.
  • Llaneros vs. Alianza / Hora: 6:10 p.m.
  • Inter de Bogotá vs. Boyacá Chicó / Hora: 8:20 p.m.

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