La OMS rastrea a 23 personas que desembarcaron hace dos semanas de crucero en el que se detectó el hantavirus y busca a unos 80 pasajeros de un vuelo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra en la búsqueda de 23 personas que desembarcaron, hace dos semanas, del crucero MV Hondius en la isla de Santa Elena, según ha revelado un pasajero al diario El País.

“El rastreo de contactos internacionales está en curso. Los pasajeros que desembarcaron del barco fueron informados sobre el [primer] caso de hantavirus por los operadores del buque y se les pidió que notificaran cualquier signo o síntoma”, precisó un portavoz de la OMS al diario español.

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Una de las personas en el grupo de 23 personas es un ciudadano suizo ingresado en un hospital de Zúrich, que se ha convertido el octavo caso del brote de hantavirus

“En colaboración con las autoridades nacionales y los operadores del barco, nuestros equipos han elaborado una lista de quién estuvo en cada lugar y en qué momento, con el fin de garantizar que cualquier exposición potencial quede documentada y que las personas puedan recibir ayuda si presentan síntomas. Este rastreo de contactos también ayuda a contener cualquier posible propagación”, concluye la respuesta de la OMS a El País.

La OMS abrió además una investigación para encontrar a los pasajeros del vuelo de la isla británica de Santa Elena a Johannesburgo, en que viajó la pasajera neerlandesa enferma y luego fallecida en Sudáfrica.

En ese vuelo, según informaciones de prensa, viajaron unas 80 personas en contacto con la fallecida neerlandesa.

La cepa de hantavirus detectada en uno de los pasajeros del crucero MV Hondius, cuando fue evacuado en Sudáfrica, es la conocida como virus Andes, transmisible entre humanos, confirmó, entre tanto, el miércoles el ministro de Salud sudafricano, Aaron Motsoaledi.

"Las pruebas preliminares muestran que, efectivamente, se trata de la cepa de los Andes", declaró el ministro Aaron Motsoaledi ante una comisión parlamentaria. "Y resulta ser la única cepa de las 38 conocidas, que puede transmitirse de una persona a otra", añadió.

El Hospital Universitario de Ginebra confirmó haber identificado esta cepa. Por su parte, el barco continúa inmovilizado frente a Cabo Verde a la espera de poner rumbo a Tenerife, una de las islas del archipiélago canario, donde debe atracar en los próximos días, según las autoridades españolas.

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Tres personas —una pareja de neerlandeses y una alemana que viajaron a bordo del MV Hondius— murieron desde el inicio del crucero, según la OMS.

Otro pasajero, de nacionalidad británica, fue evacuado por separado y se encuentra en un hospital de Johannesburgo. Otro más está hospitalizado en Zúrich, en Suiza, además de tres casos que deben ser evacuados desde Cabo Verde rumbo a Países Bajos.

Por su parte, el barco continúa inmovilizado frente a Cabo Verde a la espera de poner rumbo a Tenerife, una de las islas del archipiélago canario, donde debe atracar en los próximos días, según las autoridades españolas.

El barco cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y el archipiélago de Cabo Verde, frente a la costa occidental de África.

El crucero de bandera neerlandesa, que el domingo fondeó cerca del puerto de Praia, capital de Cabo Verde, contaba con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades, incluyendo un argentino y un guatemalteco.

La OMS cree que uno o varios primeros casos "se infectaron fuera del barco" por el virus, y que posteriormente se produjo una transmisión entre personas, dijo Maria Van Kerkhove, directora del departamento de prevención y preparación para epidemias y pandemias de la OMS.