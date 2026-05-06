NTN24
Miércoles, 06 de mayo de 2026
Miércoles, 06 de mayo de 2026
OMS

La OMS rastrea a 23 personas que desembarcaron hace dos semanas de crucero en el que se detectó el hantavirus y busca a unos 80 pasajeros de un vuelo

mayo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Crucero MV Hondius en el que se detectó el hantavirus. (EFE)
Crucero MV Hondius en el que se detectó el hantavirus. (EFE)
Una de las personas en el grupo de 23 personas es un ciudadano suizo ingresado en un hospital de Zúrich, que se ha convertido el octavo caso del brote de hantavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra en la búsqueda de 23 personas que desembarcaron, hace dos semanas, del crucero MV Hondius en la isla de Santa Elena, según ha revelado un pasajero al diario El País.

“El rastreo de contactos internacionales está en curso. Los pasajeros que desembarcaron del barco fueron informados sobre el [primer] caso de hantavirus por los operadores del buque y se les pidió que notificaran cualquier signo o síntoma”, precisó un portavoz de la OMS al diario español.

o

Una de las personas en el grupo de 23 personas es un ciudadano suizo ingresado en un hospital de Zúrich, que se ha convertido el octavo caso del brote de hantavirus

“En colaboración con las autoridades nacionales y los operadores del barco, nuestros equipos han elaborado una lista de quién estuvo en cada lugar y en qué momento, con el fin de garantizar que cualquier exposición potencial quede documentada y que las personas puedan recibir ayuda si presentan síntomas. Este rastreo de contactos también ayuda a contener cualquier posible propagación”, concluye la respuesta de la OMS a El País.

La OMS abrió además una investigación para encontrar a los pasajeros del vuelo de la isla británica de Santa Elena a Johannesburgo, en que viajó la pasajera neerlandesa enferma y luego fallecida en Sudáfrica.

En ese vuelo, según informaciones de prensa, viajaron unas 80 personas en contacto con la fallecida neerlandesa.

La cepa de hantavirus detectada en uno de los pasajeros del crucero MV Hondius, cuando fue evacuado en Sudáfrica, es la conocida como virus Andes, transmisible entre humanos, confirmó, entre tanto, el miércoles el ministro de Salud sudafricano, Aaron Motsoaledi.

"Las pruebas preliminares muestran que, efectivamente, se trata de la cepa de los Andes", declaró el ministro Aaron Motsoaledi ante una comisión parlamentaria. "Y resulta ser la única cepa de las 38 conocidas, que puede transmitirse de una persona a otra", añadió.

El Hospital Universitario de Ginebra confirmó haber identificado esta cepa. Por su parte, el barco continúa inmovilizado frente a Cabo Verde a la espera de poner rumbo a Tenerife, una de las islas del archipiélago canario, donde debe atracar en los próximos días, según las autoridades españolas.

o

Tres personas —una pareja de neerlandeses y una alemana que viajaron a bordo del MV Hondius— murieron desde el inicio del crucero, según la OMS.

Otro pasajero, de nacionalidad británica, fue evacuado por separado y se encuentra en un hospital de Johannesburgo. Otro más está hospitalizado en Zúrich, en Suiza, además de tres casos que deben ser evacuados desde Cabo Verde rumbo a Países Bajos.

Por su parte, el barco continúa inmovilizado frente a Cabo Verde a la espera de poner rumbo a Tenerife, una de las islas del archipiélago canario, donde debe atracar en los próximos días, según las autoridades españolas.

El barco cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y el archipiélago de Cabo Verde, frente a la costa occidental de África.

El crucero de bandera neerlandesa, que el domingo fondeó cerca del puerto de Praia, capital de Cabo Verde, contaba con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades, incluyendo un argentino y un guatemalteco.

La OMS cree que uno o varios primeros casos "se infectaron fuera del barco" por el virus, y que posteriormente se produjo una transmisión entre personas, dijo Maria Van Kerkhove, directora del departamento de prevención y preparación para epidemias y pandemias de la OMS.

Temas relacionados:

OMS

hantavirus

Virus

Enfermedades

Cabo Verde

España

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Él me dice todos los días 'sáquenme de aquí'": madre de niño cubano Jonathan Muir suplica que su hijo sea liberado por el régimen de Díaz-Canel

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto sobre las diferencias entre Trump y el papa León XIV: "Hay un desacuerdo político casi total en las agendas"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“La captura de Maduro fue sensacional, pero aún estamos esperando la estrategia para una transición democrática”: advierte exembajador James Story

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Todos tenemos un rol para construir la resiliencia”: estudiantes combaten la erosión costera en Nueva York

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio - Foto AFP/ Diosdado Cabello - Foto EFE
Marco Rubio

Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Transición democrática

"Es un momento sumamente delicado, hay que tener un poco de paciencia": subsecretario de Estado a NTN24 sobre incertidumbre por futuro de la transición democrática en Venezuela

Foto: AFP
Régimen cubano

EE. UU. revela impresionante video de aviones de guerra en el USS Abraham Lincoln, que sería enviado a Cuba

Presos políticos en Venezuela - Archivo
Regimen chavista

"Le pusieron una capucha y se lo llevaron": grave denuncia de madre de joven arrestado arbitrariamente por el régimen de Venezuela por segunda vez

Crisis hospitalaria en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Crisis en Venezuela

"Es un engaño lo que está pasando": presidente de la Federación Médica Venezolana sobre el paradero desconocido de 71 toneladas de medicamentos enviados por EE. UU.

Más de Salud

Ver más
Crucero en Cabo Verde - EFE
Cabo Verde

Informan que no se ha detectado "ningún nuevo caso sintomático" de hantavirus a bordo de crucero en Cabo Verde

Vacuna - Foto Canva de referencia
Vacunas

A 40 días del Mundial, hacen llamado urgente en la Semana de Vacunación de las Américas: esta enfermedad podría infectar al 90 % de no vacunados

Fotos: Decathlon
Organización Mundial de la Salud

OMS advierte sobre crisis global por sedentarismo y falta de actividad física: pequeños movimientos podrían hacer la diferencia

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro y Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

"Petro lo único que le está haciendo es un favor a Delcy Rodríguez": Iván Simonovis sobre visita del presidente de Colombia a la encargada del régimen en Venezuela

Foto: @petrogustavo / AFP
Gustavo Petro

Presidente Petro en realidad alterna: una foto celebrando, mientras Colombia vive grave récord de atentados y masacres

Mujer esperando en una esquina / Balón de fútbol en la esquina de una cancha de balompié - Fotos de referencia: Pexels
Italia

Red de prostitución VIP salpica a más de 60 jugadores del fútbol italiano

Edmundo González Urrutia, presidente legítimo de Venezuela - Foto: EFE
Edmundo González

"Hace unos días recibí el alta médica, estoy de vuelta, que no haya dudas": Edmundo González Urrutia, presidente legítimo de Venezuela

Banderas de EE.UU. e Irán - Fotos: Pexels
Pakistán

Irán dice que mantiene contactos con EE. UU. a través de Pakistán luego de que Trump sugiriera nueva negociación

Renato Gaúcho, DT de Vasco Da Gama - Foto: AFP
Fútbol brasileño

"Cometen muchos errores": técnico de Vasco Da Gama sobre la adaptación de los jugadores colombianos al fútbol brasileño

Pasaporte de Colombia - Foto: EFE
Cancillería de Colombia

Cancillería de Colombia asegura que la expedición de pasaportes se vio interrumpida por ataque cibernético

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre