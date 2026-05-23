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Sábado, 23 de mayo de 2026
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Álex Saab

Agencia EFE confirmó con fuentes del gobierno italiano que la esposa de Alex Saab salió de Venezuela rumbo a ese país

mayo 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Alex Saab junto a su esposa Camilla Fabri - Foto: EFE
Alex Saab junto a su esposa Camilla Fabri - Foto: EFE
Fuentes del Ministerio de Exteriores italiano confirmaron al medio mencionado que Fabri “ha abandonado Venezuela para regresar a Italia” sin dar más detalles.

Camilla Fabri, esposa del presunto testaferro de Nicolás Maduro Alex Saab, ha abandonado Venezuela para regresar a su Italia, anunció este sábado la agencia de noticias EFE, agregando que la información fue confirmada por fuentes de la Cancillería italiana.

Las Fuentes del Ministerio de Exteriores italiano confirmaron a la agencia de noticias que Fabri “ha abandonado Venezuela para regresar a Italia” sin dar más detalles.

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El medio colombiano Blu Radio había indicado el viernes que el régimen de Venezuela habría deportado a Italia a Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, junto a sus hijos.

"Atención: Camilla Fabri, esposa de Alex Saab y todos los hijos del barranquillero detenido en Miami, fueron sacados de Venezuela con rumbo a Italia", publicó en su cuenta de X Ricardo Ospina, director de servicios informativos de Blu Radio, citando a dicho medio.

Fabri, ciudadana italiana de 31 años, hizo parte de la campaña impulsada por el régimen venezolano que buscaba la liberación de Saab tras su captura en Cabo Verde y su detención en Miami.

La información fue publicada seis días después de que el régimen venezolano anunciara la deportación de Alex Saab a Estados Unidos, al asegurar que este "se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos".

Saab, señalado testaferro y principal operador financiero de Nicolás Maduro, compareció el lunes ante una Corte Federal de Miami, a la que llegó esposado, encadenado y vistiendo el uniforme de prisión.

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