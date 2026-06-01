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Lunes, 01 de junio de 2026
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Colombia

“No existe consistencia para hablar de fraude”: Daniel Zovatto sobre elecciones en Colombia

junio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El experto señaló que el país está “polarizado” y cualquiera que gane “va a heredar una Colombia dividida”.

En el programa La Tarde de NTN24, Daniel Zovatto, analista político, director y editor de Radar Latam 360, analiza el panorama político de la segunda vuelta para escoger el próximo presidente de Colombia.

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Zovatto empezó señalando que “la segunda vuelta: el único que no entendió eso fue el presidente Petro y Cepeda, su candidato, pero yo creo que todas las cosas fueron bajando de tono”.

“No existe consistencia para hablar sobre fraude”, afirmó. Asimismo, destacó que “de todo punto de vista el proceso está blindado; fue un acto de muy mal gusto el que hizo anoche el presidente Petro”.

Advirtió que estos 20 días son importantes, ya que “Petro y Cepeda van a tratar de aumentar el nivel de participación, particularmente de la juventud y de ciertos sectores, porque eso es lo que les puede ayudar a ellos a revertir los resultados para poder ganar la segunda vuelta”.

Además, recalcó que ante los discursos de los candidatos presidenciales y del presidente Gustavo Petro, el país está “polarizado” y cualquiera que gane “va a heredar una Colombia dividida”.

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“Tendencias que vimos anoche de una polarización tóxica y excluyente, donde del lado del oficialismo Cepeda dijo: ‘Vamos a dividir al país entre la vida y la muerte' y el presidente Petro lo reiteró”, concluyó.

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