"Trump está rompiendo todas las normas": abogado Rafael Peñalver sobre decisión que habría tomado el presidente de frenar investigaciones contra Delcy Rodríguez

La administración Trump ha ordenado a fiscales en Miami detener investigaciones criminales contra Delcy Rodríguez, jefa del régimen de Venezuela, según informó la agencia AP.

La medida buscaría facilitar la cooperación entre Washington y Caracas y acelerar la transición política en Venezuela, aunque Rodríguez no enfrenta cargos formales en Estados Unidos y ha estado bajo sanciones del Departamento de Estado y en el radar de la DEA desde 2018.

Al respecto, el abogado constitucionalista Rafael Peñalver analizó las implicaciones legales de esta orden presidencial.

"El presidente tiene la posibilidad de poderle pedir a un fiscal que pare una investigación" por razones de política exterior, explicó.

Sin embargo, advirtió que "el presidente Trump está rompiendo todas las normas con la forma en que está actuando, utilizando el Departamento de Justicia como un arma política".

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Peñalver detalló que desde el escándalo de Watergate en los años 70 se establecieron regulaciones para evitar que el presidente utilizara el Departamento de Justicia con fines políticos, normas que se mantuvieron durante 50 años.

"Estamos viendo una nueva forma de política exterior, que es amenazando a líderes extranjeros con ser encauzados, manteniendo sobre ellos una espada de Damocles", afirmó el constitucionalista.

El experto advirtió también que, "la democracia en el país es muy frágil. “La democracia depende en el respeto a las instituciones", subrayando que "hay una situación donde el presidente insulta a los jueces, donde se descartan las instituciones".

Asimismo, concluyó que el Congreso actual es "sumiso por completo" y el presidente actúa mediante decretos presidenciales en lugar de leyes aprobadas por el legislativo.