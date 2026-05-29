Turista irrespetó La Fontana di Trevi lanzándose a nadar para refrescarse y fue baneada de por vida del monumento

En video quedó captado el momento en que una turista de origen paraguayo decidió echarse un chapuzón en La Fontana di Trevi, uno de los monumentos más visitados de Italia, lo que ha generado indignación en el país, pues esta práctica está prohibida por las autoridades.

Al parecer, lo que motivó a la mujer a lanzarse a la fuente fue hacer contenido y refrescarse ante la fuerte ola de calor que azota al país; sin embargo, su acto le trajo fuertes consecuencias, pues fue multada con 500 euros y quedó baneada de por vida del monumento.

Aunque la mujer y su pareja se disculparon, las sanciones fueron implacables, pero no es la primera vez que esto ocurre en La Fontana di Trevi, han sido varios los turistas que han sido sancionados en los últimos meses por lanzarse al agua de la fuente, actividad que está prohibida por las autoridades italianas en busca de preservar el monumento.

La Fontana di Trevi fue construida en el siglo XVIII y es considerada uno de los símbolos más reconocidos de Roma, debido a los millones de visitantes provenientes de distintas partes del mundo que recibe anualmente.

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Italia declara alerta roja por ola de calor en Roma y otras cuatro ciudades

El Ministerio de Salud italiano declaró la alerta roja o nivel 3, el más alto, en las ciudades de Roma, Florencia, Bolonia, Turín y Brescia, debido a una ola de calor que afecta a Europa esta semana.

Las temperaturas, inusuales para finales de mayo, deberían alcanzar hasta 31 °C en Turín, ciudad del norte de Italia; 32 °C en Florencia y Brescia (al este de Milán), 33 ºC en Bolonia (con una sensación térmica de 35 °C), y 31 °C en Roma, en el centro de la península.

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El nivel 3 indica "una situación de urgencia (ola de calor) susceptible de provocar efectos perjudiciales en la salud de personas sanas y activas, y no solo en los grupos de riesgo como las personas mayores, los niños más pequeños y las personas con enfermedades crónicas", precisó el ministerio.

Este nivel de alerta máximo se activa cuando las temperaturas altas y las particulares condiciones meteorológicas persisten durante tres días consecutivos o más.

Desde el 25 de mayo, el Ministerio de Salud italiano ha estado publicando a diario un boletín sobre este fenómeno de calor y evalúa la situación en 27 ciudades italianas con pronósticos para las próximas 24H, 48H y 72H.