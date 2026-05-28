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Jueves, 28 de mayo de 2026
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Presos políticos

"Cada día que pasa se deteriora más y más su organismo; no queremos que se repitan las muertes bajo custodia del régimen": Margareth Baduel, hermana del preso político venezolano Josnar Baduel

mayo 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Josnar Baduel lleva 6 años encarcelado, tras haber sido detenido arbitrariamente en mayo de 2020 por su presunta vinculación con la 'Operación Gedeón'.

Margareth Baduel, activista de derechos humanos, hermana del preso político venezolano Josnar Adolfo Baduel e hija del general fallecido Raúl Isaías Baduel, denuncia en NTN24 el incumplimiento de promesas del régimen venezolano para liberar a prisioneros políticos.

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"En principio estamos muy felices por los que ya han salido, esto como familia nos removió, pues si mi papá hubiese estado en vida, posiblemente ayer hubiese salido en libertad, murió sin un juicio justo, siendo inocente", dijo Baduel en el canal de las Américas.

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Asimismo, afirmó: "Recibimos muchas manifestaciones de felicidad pensando que mi hermano había sido liberado, pero no es así... Seguimos esperando que lo que han prometido públicamente lo cumplan (...) Cada día que pasa se deteriora más y más su organismo".

Antes de concluir la entrevista, la entrevistada mencionó: "No queremos que se repitan las muertes bajo custodia del régimen... Somos el caso ejemplarizante de lo que pasa en Venezuela cuando se piensa distinto".

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Josnar Adolfo Baduel lleva 6 años encarcelado, tras haber sido detenido arbitrariamente en mayo de 2020 por su presunta vinculación con la Operación Gedeón. En 2024 fue condenado a una pena de 30 años de cárcel.

Por su parte, el general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa en el período presidencial de Hugo Chávez, pasados los años se convirtió en disidente político y murió el 12 de octubre de 2021 bajo custodia de la dictadura de Maduro.

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