Padrino López dice que era "inviable" usar aeronaves venezolanas durante captura de Maduro y reconoce la supremacía estadounidense

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen, aseguró recientemente que era "inviable" haber usado aeronaves venezolanas durante la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en el operativo militar estadounidense en Caracas.

Padrino López reconoció además la supremacía de las fuerzas militares de Estados Unidos en el espacio aéreo durante la incursión que también resultó en la captura de Cilia Flores, la esposa de Maduro, con quien fue trasladado hasta Nueva York.

"Yo que vi de primera mano a los pilotos listos, trajeados para salir al combate, por supuesto, con la supremacía aérea, pues había más de 150 aeronaves en nuestro espacio aéreo, por supuesto que era inviable sacar un avión", dijo Padrino López.

Desde una intervención en la sala de telepresencia del Comando Estratégico Operacional del régimen en Caracas, el también acusado por los Estados Unidos recalcó que sus efectivos habrían sido dados de baja en caso de haber sido enviados al espacio aéreo.

"Era mandar a la muerte y al suicidio a unos pilotos", expresó quien desafió a Washington en repetidas ocasiones antes de la captura de Maduro y en medio de contundentes advertencias de la administración de Donald Trump contra el régimen venezolano.

Padrino López, cabe resaltar, es solicitado por la justicia estadounidense "por conspiración para distribuir cocaína a bordo de un avión matriculado en los Estados Unidos", según un cartel de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en el que se ofrece por información que dé con su captura una recompensa de 15 millones de dólares.

El Departamento de Estado y la DEA también ofrecían una recompensa por Maduro, pero de 50 millones de dólares, y también está vigente una por el ministro de Interior del régimen, Diosdado Cabello, de 25 millones de dólares.

Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez —quien había sido su vicepresidente— quedó a cargo del régimen, controlado parcialmente por el Gobierno estadounidense, según adelantó el propio Donald Trump tras el operativo.

Estados Unidos también se ha jactado de su alta capacidad militar demostrada en la misión en Caracas y, aunque ha manifestado que inicialmente no tiene intenciones de realizar un segundo ataque, sí insta a la cooperación de Rodríguez, quien podría esperar "consecuencias peores" si no hace lo que la administración Trump considera correcto.