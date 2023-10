Pareja sobreviviente al ataque de Hamás: "Rezábamos para que no llegaran a nuestra casa"

Denise Heiblum Saez y David Heiblum narraron en el programa La Tarde de NTN24 los momentos que vivieron el pasado sábado cuando sobrevivieron a los ataques del grupo terrorista Hamás en Israel.

Afirmaron que cuando escucharon unas detonaciones decidieron correr hacia una habitación que les sirve como refugio.

“Estuvimos encerrados en un solo cuarto con la mascota más de 48 horas. Se fue la energía, la comunicación y no sabíamos que estaba pasando”, mencionaron en la entrevista para el programa de NTN24.

La pareja mencionó que durante el tiempo en que estuvieron resguardándose de Hamás lo único que atinaban a hacer era “rezar” para que el terror no llegara a su vivienda, ubicada según expresaron a solo 10 minutos en coche del lugar en Israel donde se vivía un concierto en el que el grupo terrorista perpetró una masacre que dejó al menos 260 muertos.

"Rezábamos para que no llegaran a nuestra casa. (...) Nos turnábamos para dormir porque no sabíamos que iba a pasar. No teníamos como avisar. Solo hasta el lunes vimos patrullas del Ejército de Israel”, narraron.

Mencionaron, a su vez, que nunca se sintieron seguros ante la incursión de Hamás y que solo se arriesgaron a salir del refugio hasta que se cercioraron de que el Ejército había llegado.

Sin dejar estelas de dudas, la pareja manifestó que no se va de Israel pues “esta es nuestra casa, no tenemos a donde ir. Es nuestra tierra”.

“El mensaje de nosotros para el mundo es que por favor apoyen a Israel que de nuevo pasó por un holocausto. Murió mucha gente inocente”, afirmaron sobre el final de la emotiva entrevista para NTN24.