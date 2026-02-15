NTN24
Domingo, 15 de febrero de 2026
Domingo, 15 de febrero de 2026
Fútbol inglés

"Postales que nos recuerdan la esencia de este deporte": las impresionantes imágenes de condiciones en las que se jugó partido en el torneo más viejo del mundo

febrero 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Campo de fútbol afectado en Inglaterra. (AFP)
Campo de fútbol afectado en Inglaterra. (AFP)
Las imágenes muestran un campo de juego seriamente afectado y lleno de barro que no impidió que el partido se realizara.

El partido entre el Wolverhampton Wanderers F.C y el Grimsby Town en la cuarta ronda de la FA Cup de Inglaterra, considerado el torneo más viejo del mundo, dejó unas impresionantes imágenes que retrataron las condiciones en las que se disputó.

Las imágenes muestran un campo de juego seriamente afectado y lleno de barro que no impidió que el partido se realizara.

“Postales brutales que nos recuerdan la esencia de este deporte: entrega total, mucho corazón y cero quejas”, describió el medio la Gambeta Sports en una publicación en la que expuso las fotografías.

o

El Wolverhampton, finalmente, reclamó la victoria y avanzó tras superar 1 a 0 a su rival a la siguiente ronda del torneo.

Fue la primera victoria de los Wolves a domicilio desde que vencieron al Manchester United en abril.

En otro partido del campeonato el Leeds superó un susto y alcanzó la quinta ronda con una victoria en la tanda de penaltis contra el Birmingham, equipo de segunda división, el domingo.

Patrick Roberts, suplente del Birmingham, logró el empate en el minuto 89 en St Andrew's, anulando el tanto inicial de Lukas Nmecha en el minuto 49 para el Leeds.

Con un intenso empate a 1-1 en la cuarta ronda tras la prórroga, el Leeds ganó la tanda de penaltis por 4-2.

Joel Piroe, Dominic Calvert-Lewin, Brenden Aaronson y Sean Longstaff transformaron sus penaltis para el equipo de Daniel Farke.

o

El disparo de Tommy Doyle fue atajado por el portero del Leeds, Lucas Perri, antes de que Roberts disparara por encima del larguero.

El Leeds está a una victoria de alcanzar los cuartos de final por primera vez desde 2003.

El Fulham, por su parte, remontó para ganar 2-1 al Stoke, de segunda división. El entrenador de los Cottagers, Marco Silva, realizó 10 cambios tras su derrota a mitad de semana ante el Manchester City.

El Sunderland, entre tanto, alcanzó la quinta ronda por primera vez desde 2015 gracias a un polémico penalti de Habib Diarra que aseguró la victoria por 1-0 ante el Oxford, de segunda división.

Temas relacionados:

Fútbol inglés

Futbolistas

Wolverhampton Wanderers

Torneo

Fútbol europeo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Hay dualidad entre Marco Rubio y JD Vance en sus discursos en momento clave de la administración Trump?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Familiares denuncian que presos políticos en huelga de hambre en Zona 7 estarían siendo obligados a comer bajo crueles amenazas de castigo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Maduro capturado

'Nicolasito' presume que habla por teléfono con Maduro de béisbol y la ley de amnistía mientras familiares de presos políticos ruegan por escuchar a sus seres queridos

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Familiares presos políticos encadenadas a las afueras del Centro de detención Zona 7 en Caracas | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Familiares de presos políticos en Venezuela piden que sean liberados - Foto: EFE
Presos políticos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Jóvenes a las afueras del tribunal en Holguín pidiendo por la libertad de los integrantes de El 4tico
Cuba

“Cuando se pierde el miedo, el cambio ya está cerca”: Reinaldo Escobar ante el apoyo que han recibido los jóvenes cubanos de “El 4tico”

Más de Deportes

Ver más
Jugadores de la Selección Colombia - Foto: AFP
Fútbol brasileño

Así fue el debut del jugador de la Selección Colombia Marino Hinestroza en el fútbol brasileño

Logo Juegos Olímpicos - Foto: EFE
Juegos Olímpicos

Berlín presentó de manera oficial su campaña para ser sede de los Juegos Olímpicos

Uniforme de la Selección de Béisbol de Venezuela - Foto de referencia: EFE
Clásico Mundial de Béisbol

Estrella venezolana de las Grandes Ligas anuncia que no participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump - AFP
Maduro capturado

"Hemos capturado al dictador forajido Nicolás Maduro, y el pueblo venezolano está muy contento": Trump desde Davos en donde presentó su nueva Junta de Paz

Jugadores de la Selección Colombia - Foto: AFP
Fútbol brasileño

Así fue el debut del jugador de la Selección Colombia Marino Hinestroza en el fútbol brasileño

Tormenta EE.UU. | Foto AFP
Tormenta invernal

¿Ya pasó lo peor de la tormenta invernal que está golpeando al sureste de Estados Unidos?

Choque de trenes en el sur de España. (AFP)
España

Aumenta a cerca de 40 muertos y más de 100 heridos el balance del choque de dos trenes en el sur de España

Deslizamiento de tierra en Mallama - Foto: Gobernación de Nariño
Fuertes lluvias

Fuertes lluvias en Colombia cobran la vida de más de 20 personas y dejan miles de desplazados

Logo Juegos Olímpicos - Foto: EFE
Juegos Olímpicos

Berlín presentó de manera oficial su campaña para ser sede de los Juegos Olímpicos

Rick Scott senador estadounidense y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: AFP
Rick Scott

Senador Rick Scott calificó a Gustavo Petro como “horrible extremista de izquierda” tras su pedido de regresar a Maduro a Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre