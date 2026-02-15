"Postales que nos recuerdan la esencia de este deporte": las impresionantes imágenes de condiciones en las que se jugó partido en el torneo más viejo del mundo

El partido entre el Wolverhampton Wanderers F.C y el Grimsby Town en la cuarta ronda de la FA Cup de Inglaterra, considerado el torneo más viejo del mundo, dejó unas impresionantes imágenes que retrataron las condiciones en las que se disputó.

Las imágenes muestran un campo de juego seriamente afectado y lleno de barro que no impidió que el partido se realizara.

“Postales brutales que nos recuerdan la esencia de este deporte: entrega total, mucho corazón y cero quejas”, describió el medio la Gambeta Sports en una publicación en la que expuso las fotografías.

El Wolverhampton, finalmente, reclamó la victoria y avanzó tras superar 1 a 0 a su rival a la siguiente ronda del torneo.

Fue la primera victoria de los Wolves a domicilio desde que vencieron al Manchester United en abril.

En otro partido del campeonato el Leeds superó un susto y alcanzó la quinta ronda con una victoria en la tanda de penaltis contra el Birmingham, equipo de segunda división, el domingo.

Patrick Roberts, suplente del Birmingham, logró el empate en el minuto 89 en St Andrew's, anulando el tanto inicial de Lukas Nmecha en el minuto 49 para el Leeds.

Con un intenso empate a 1-1 en la cuarta ronda tras la prórroga, el Leeds ganó la tanda de penaltis por 4-2.

Joel Piroe, Dominic Calvert-Lewin, Brenden Aaronson y Sean Longstaff transformaron sus penaltis para el equipo de Daniel Farke.

El disparo de Tommy Doyle fue atajado por el portero del Leeds, Lucas Perri, antes de que Roberts disparara por encima del larguero.

El Leeds está a una victoria de alcanzar los cuartos de final por primera vez desde 2003.

El Fulham, por su parte, remontó para ganar 2-1 al Stoke, de segunda división. El entrenador de los Cottagers, Marco Silva, realizó 10 cambios tras su derrota a mitad de semana ante el Manchester City.

El Sunderland, entre tanto, alcanzó la quinta ronda por primera vez desde 2015 gracias a un polémico penalti de Habib Diarra que aseguró la victoria por 1-0 ante el Oxford, de segunda división.