Millonarios confirma gravedad de la lesión de Falcao García: "Se encuentra en trabajo de rehabilitación"

Millonarios confirmó este martes el estado físico del delantero colombiano Radamel Falcao García luego de los exámenes médicos realizados tras su más reciente lesión durante en la Liga Betplay I-2026.

De acuerdo con el club, el delantero presenta una afectación muscular leve y ya se encuentra en proceso de rehabilitación.

“Millonarios FC informa que, después de realizarse los exámenes diagnósticos, el jugador Radamel Falcao García presenta una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha. El delantero ya se encuentra en trabajo de rehabilitación”, indicaron en un comunicado en sus redes sociales.

Falcao García encendió las alarmas tras salir en camilla en el partido que enfrentó Millonarios ante Llaneros por la jornada 7 de la Liga Betplay I-2026.

Durante los minutos de adición en la primera parte del encuentro, cuando el conjunto embajador iba arriba en el marcador, Falcao corrió en una pelota dividida.

Sin embargo, cuando conducía el balón al área rival, se detuvo de manera abrupta preocupando a los aficionados.

El 'Tigre' empezó a tocarse la parte posterior del muslo mientras hablaba con el árbitro del encuentro. Segundos después, Falcao se agachó y es ahí cuando el juez central pidió el ingreso del equipo médico para ser atendido.

De inmediato, el equipo médico ingresó y se llevaron al delantero del conjunto embajador en camilla para sacarlo del campo de juego ante la atenta mirada de los hinchas en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

"Vuelve juega 5 partidos, se lesiona, vuelve para el final de la liga", "Ya se lesionó tan solo jugando medio partido", "¿Qué le pasó a Radamel? Pues que hace 12 años no juega fútbol", "Falcao que no lastime más su propio legado y se retire", fueron algunos de los comentarios.