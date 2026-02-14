"La IA todavía no nos va a reemplazar": secretaria general de importante universidad en Colombia explica la importancia de adaptar las nuevas tecnologías a la educación

María Julieta Villamizar, secretaria general de la Universidad Externado de Colombia, dijo en el programa Mujeres de Ataque de NTN24 que "la inteligencia artificial (IA) todavía no nos va a reemplazar" en medio de una entrevista en la que resaltó la manera en que la institución se ha adaptado a las nuevas tecnologías.

La IA, según Villamizar "es algo que llegó para quedarse, que existe y que tiene muchísimas ventajas. De todas maneras, hay que saberla manejar, saber qué y cómo se lo podemos pedir, y hay que formar a los estudiantes en el uso de la herramienta para que accedan y sepan cómo hacerlo".

Para la secretaria general de la importante universidad colombiana, los profesores también deben tener claridad del uso que le dan a la IA. "No le podemos tener temor o miedo a esa tecnología (…) son momentos en que uno tiene que adaptarse a esas circunstancias y a esas situaciones", expresó.

Tener en cuenta los elementos éticos a la hora de utilizar la herramienta tecnológica es otro factor muy importante para Villamizar. "La IA se puede usar bien o mal. Debemos hacer un adecuado uso de esta y nunca perder esos valores y principios éticos que deben orientarnos", acotó.

La Universidad Externado de Colombia, cabe resaltar, celebró recientemente 140 años de existencia y Villamizar se mostró optimista por el futuro de la institución educativa en el que, según dijo, se preservará la democracia, libertades y el respeto por los demás, conservando los principios de la filosofía humanista que caracterizan a la universidad.

"Es un futuro en el que la comunidad 'externadista' sigue siendo muy comprometida, leal y fiel a nuestros ideales. Vamos a mantener los principios fundantes de nuestra institución y a adaptarnos a las nuevas realidades con el mismo rigor y la misma exigencia académica que hemos tenido siempre porque se trata de formar, pero formar en las condiciones más óptimas", reflexionó Villamizar.