Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello "son el mismo régimen": Juan Guaidó se pronunció en NTN24 sobre la transición formulada por EE. UU. para Venezuela

El expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió a la situación de su país tras la captura de la cabeza del régimen chavista, Nicolás Maduro, hace más de un mes por fuerzas especiales de Estados Unidos en Caracas.

En primera instancia, Guaidó argumentó que tanto Delcy Rodríguez como Diosdado Cabello “son el mismo régimen” y que hay disputas por el poder en Venezuela, así como por la sobrevivencia.

“Yo creo que hay algo muy claro para todos en este momento, que el chavismo, el madurismo, el rodrigato, como queramos llamarlo, se terminó. Es decir, ellos están en este momento manteniendo una posición por sobrevivencia”, señaló.

Por otro lado, catalogó el marco de trabajo para Venezuela presentado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, como “brillante”, el cual incluye la transición, la recuperación y la estabilización del país.

“Tiene que ver con la recuperación de la democracia”, comentó.

En cuanto a la posibilidad de presentarse como candidato a las elecciones que prontamente se puedan celebrar en el país, Guaidó señaló que los comicios serán “un hito”.

“La elección es un hito en todo este proceso (...) Entonces, por poner una fecha de la elección, creo que no es lo más prudente en este momento, pero sí entender que se va a marcar el hito de una expresión popular que sea respetada y que pueda dar la base también para esa estabilización, para esa confianza en inversión en Venezuela”, dijo.

Sobre su vida política, aseguró que “la vocación de servicio es lo que prevalece, así que siempre ayudaremos a nuestro país”.

Finalmente, se refirió a la situación de Alex Saab, señalado testaferro de Maduro, a quien habrían capturado recientemente: “El desmantelamiento de esa banda criminal, ojalá llegue a la justicia”, concluyó.