NTN24
Lunes, 09 de marzo de 2026
Lionel Messi

Xavi Hernández 'destapa la olla': el estratega español explica cómo fue que le negaron el regreso de Messi al Barcelona

marzo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Camiseta del FC Barcelona con el nombre y número de Lionel Messi - Foto de referencia: EFE
Según reveló el entrenador, el retorno del campeón del mundo con Argentina estuvo prácticamente acordado en 2023.

Materializar el sueño de los seguidores del FC Barcelona de volver a ver a Lionel Messi vestido con la camiseta azulgrana antes de retirarse del fútbol profesional parece cada vez más lejano.

o

Al menos así lo piensa el exentrenador del club catalán, Xavi Hernández, quien recientemente brindó unas fuertes declaraciones sobre dicho asunto.

Fue en el espacio deportivo español, ‘El Chiringuito de jugones’ que se tocó este tema, que ahora es motivo de debate en el seno del balompié internacional.

Hernández, de acuerdo con el espacio periodístico que dirige y modera el comunicador, Josep Pedrerol, y con base al diario La Vanguardia, aseveró que ese regreso no se concretó por el presidente Joan Laporta.

o

Según reveló Xavi, el retorno del campeón del mundo con Argentina estuvo prácticamente acordado en 2023, pero Laporta lo echó para atrás.

El estratega explicó que Messi tenía el deseo de volver al equipo tras conquistar el Mundial y que incluso se iniciaron conversaciones con su entorno para cerrar el acuerdo.

Messi dejó el Barcelona en 2021 para fichar por el París Saint-Germain y posteriormente firmó con el Inter Miami, su actual equipo. Sin embargo, antes de tomar rumbo hacia la MLS, el delantero argentino estuvo muy cerca de regresar al club de sus amores, aunque finalmente la operación no se llevó a cabo.

o

En esa línea, según Xavi, el dirigente consideró que la presencia del astro argentino podría generar conflictos internos dentro del club.

Actualmente, Messi tiene 38 años y el Barcelona se encuentra en medio de un proceso electoral que podría traer cambios en la presidencia del club.

Las elecciones se celebrarán el 15 de marzo, aunque el mandato de la actual directiva se extiende hasta junio.

En la misma entrevista, Hernández acotó que su salida del equipo estuvo marcada por desacuerdos con Laporta y manifestó que algunas decisiones dentro del club eran influenciadas por el empresario Alejandro Echevarría.

