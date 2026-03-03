NTN24
Martes, 03 de marzo de 2026
PDVSA

PDVSA de Venezuela anuncia nuevos convenios con Estados Unidos para "promover" el suministro de petróleo

marzo 3, 2026
Por: Natalya Baquero González
PDVSA - Foto: AFP
La principal empresa petrolera de la nación caribeña se encuentra comprometida para estabilizar el mercado energético a nivel internacional.

Este martes la empresa estatal de petróleo y gas de Venezuela PDVSA informó por medio de un comunicado que firmó nuevos contratos para el suministro de petróleo a los Estados Unidos.

“PDVSA ha suscrito contratos de suministro con las empresas comercializadoras de petróleo y derivados destinados al mercado de los Estados Unidos, manteniendo así una histórica relación comercial para garantizar el suministro”, se informa en el oficio.

“Venezuela reitera su compromiso con la estabilidad del mercado energético internacional y se afirma como proveedor confiable, contrayendo el equilibrio necesario para garantizar la seguridad energética global”, añadió.

Por último, expresaron la necesidad de mantener dentro de la industria de hidrocarburos “libre de sanciones, para potenciar la producción nacional” y contribuir en el fortalecimiento del “comercio internacional”.

La industria petrolera entre Venezuela y los Estados Unidos fue una de las primeras en reactivarse entre ambas naciones, tan solo semanas después de la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, quien desde el pasado 3 de enero enfrenta la justicia norteamericana.

o

La firma de estos nuevos contratos se da en medio de los acuerdos que ha establecido el gobierno del presidente Donald Trump con la nación caribeña, en medio del restablecimiento de relaciones entre ambas naciones, tras la caída y extracción de Maduro.

Este fue uno de los temas destacados por Trump durante su discurso sobre el Estado de la Unión el pasado 24 de febrero, en el cual señaló que: “Hemos recibido de nuestro nuevo amigo y socio Venezuela más de 80 millones de barriles de petróleo".

Asimismo, semanas atrás el secretario de Energía de los Estados Unidos, en su visita a la nación sudamericana, manifestó que durante este 2026 estima un incremento del petróleo venezolano, lo cual significaría a nivel global un incremento cercano al 40%.

