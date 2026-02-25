NTN24
Miércoles, 25 de febrero de 2026
Shakira

Shakira fue incluida en la lista de los nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026

febrero 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Shakira | Foto AFP
La lista de los candidatos muestra la variedad de sonidos del rock y géneros relacionados, abarcando desde el pop hasta el hip-hop.

La cantante colombiana Shakira fue nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026, uno de los reconocimientos más importantes en la historia de la música.

La lista de los 17 candidatos muestra la variedad de sonidos del rock y géneros relacionados, pues abarcan desde el pop hasta el hip-hop, lo que se traduce en una de las selecciones más diversas de los últimos años.

Shakira se destaca en la lista por su influencia a nivel mundial y su habilidad para conectar con audiencias de diferentes culturas y lenguas.

Entre los artistas que están nominados por primera aparecen Jeff Buckley, Phil Collins, Melissa Etheridge, Lauryn Hill, INXS, New Edition, Pink, Shakira, Luther Vandross y Wu-Tang Clan.

Mientras que Black Crowes, Mariah Carey, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis y Sade vuelven nuevamente a aparecer en la selección.

La votación para definir a los artistas que entrarán al Salón de la Fama se realizará en los próximos dos meses, y los resultados se conocerán en el mes de abril.

Los nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026:

- The Black Crowes
- Jeff Buckley
- Mariah Carey
- Phil Collins
- Melissa Etheridge
- Lauryn Hill
- Billy Idol
- INXS
- Iron Maiden
- Joy Division/New Order
- New Edition
- Oasis
- Pink
- -Sade
- Shakira
- Luther Vandross
- Wu-Tang Clan

