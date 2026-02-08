María Corina Machado habló con los excarcelados de Vente Venezuela: “después de tantos meses de secuestro e injusticia, hoy pueden abrazar a sus familias”

Este domingo se presentaron en Venezuela diferentes excarcelaciones entre ellos nombres políticos como Juan Pablo Guanipa, Jesús Armas, Perkins Rocha, Dignora Hernández, María Oropeza y Cathy Ramos, entre otros.

La premio Nobel de Paz María Corina Machado se pronunció tras estas liberaciones y publicó en su cuenta de X una imagen de las videollamadas que sostuvo con quienes fueron miembros de su partido Vente Venezuela y que estuvieron retenidos injustamente.

“Mis hermanos, mis compañeros de lucha, mi familia Vente, después de tantos meses de secuestro e injusticia, hoy pueden abrazar a sus familias y reencontrase con los suyos”, escribió la líder política venezolana.

“Cuántas ganas de abrazarnos todos y de recorrer el país como tanto nos apasiona, de trabajar juntos por esa Venezuela que hemos soñado por años y que ya estamos muy cerca de construir”, añadió Machado.

Por último, les dijo lo mucho que los quería y aseveró que no descansará hasta ver en libertad a todos los presos políticos: “hasta que todos vuelvan a casa”.

La ilegítima Asamblea Nacional tiene previsto aprobar el martes una ley de amnistía general propuesta por Delcy Rodríguez tras asumir el poder con la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.