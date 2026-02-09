"Es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos; nadie entiende ni una palabra de lo que dice": Trump sobre presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el espectáculo de medio tiempo de la edición 60 del Super Bowl que tuvo como principal protagonista al cantante puertorriqueño Bad Bunny.

“El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia. No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven de todo Estados Unidos y de todo el mundo”, afirmó Trump.

El mandatario, además, consideró que el “espectáculo” fue una “bofetada en la cara para nuestro país, que está estableciendo nuevos estándares y récords cada día”.

“No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo y en verlo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación de noticias falsas (…). Y, por cierto, si tienen idea de lo que está sucediendo en el mundo real, la NFL debería reemplazar inmediatamente su ridícula nueva regla de inicio”, expresó.

Trump se pronunció pocos minutos después del show de medio tiempo en el que Bad Bunny puso a bailar a los 75.000 espectadores que pagaron miles de dólares por una localidad en Santa Clara, California.

Lejos del Levi's Stadium, más de 100 millones de personas siguieron por las pantallas esta final de la NFL. El espectáculo resaltó la música y la cultura latina.

Lady Gaga, que cantó en inglés, fue la gran invitada sorpresa sobre un decorado con postales emblemáticas puertorriqueñas, como plantaciones de caña, carritos de comida y señores jugando al dominó.

El momento más político vino de la mano de un ilustre compatriota, Ricky Martin, quien entonó "Lo que le pasó a Hawái", considerado un himno independentista de Puerto Rico.

Bad Bunny no apuntó directamente contra el ICE, el servicio policial en el ojo del huracán por sus agresivas redadas contra migrantes, como hizo la semana pasada con el altavoz de los premios Grammy.

Sus 13 minutos de recital, sin embargo, estuvieron plagados de mensajes de diversidad y unidad.

Tras entonar éxitos como ‘Un baile inolvidable’ y ‘Nuevayol’, el artista cerró con fuerza enumerando a los países del continente antes de mostrar un mensaje en el ovoide que afirmaba: "Together We Are America" (Juntos somos América).