NTN24
Lunes, 09 de febrero de 2026
Lunes, 09 de febrero de 2026
NFL

"Es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos; nadie entiende ni una palabra de lo que dice": Trump sobre presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl

febrero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Bad Bunny y Donald Trump (EFE)
Bad Bunny y Donald Trump (EFE)
El puertorriqueño resaltó la música y la cultura latina, y cerró su presentación con un mensaje en el que expresó que “Juntos somos América”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el espectáculo de medio tiempo de la edición 60 del Super Bowl que tuvo como principal protagonista al cantante puertorriqueño Bad Bunny.

“El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia. No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven de todo Estados Unidos y de todo el mundo”, afirmó Trump.

El mandatario, además, consideró que el “espectáculo” fue una “bofetada en la cara para nuestro país, que está estableciendo nuevos estándares y récords cada día”.

o

“No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo y en verlo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación de noticias falsas (…). Y, por cierto, si tienen idea de lo que está sucediendo en el mundo real, la NFL debería reemplazar inmediatamente su ridícula nueva regla de inicio”, expresó.

Trump se pronunció pocos minutos después del show de medio tiempo en el que Bad Bunny puso a bailar a los 75.000 espectadores que pagaron miles de dólares por una localidad en Santa Clara, California.

Lejos del Levi's Stadium, más de 100 millones de personas siguieron por las pantallas esta final de la NFL. El espectáculo resaltó la música y la cultura latina.

Lady Gaga, que cantó en inglés, fue la gran invitada sorpresa sobre un decorado con postales emblemáticas puertorriqueñas, como plantaciones de caña, carritos de comida y señores jugando al dominó.

El momento más político vino de la mano de un ilustre compatriota, Ricky Martin, quien entonó "Lo que le pasó a Hawái", considerado un himno independentista de Puerto Rico.

Bad Bunny no apuntó directamente contra el ICE, el servicio policial en el ojo del huracán por sus agresivas redadas contra migrantes, como hizo la semana pasada con el altavoz de los premios Grammy.

Sus 13 minutos de recital, sin embargo, estuvieron plagados de mensajes de diversidad y unidad.

o

Tras entonar éxitos como ‘Un baile inolvidable’ y ‘Nuevayol’, el artista cerró con fuerza enumerando a los países del continente antes de mostrar un mensaje en el ovoide que afirmaba: "Together We Are America" (Juntos somos América).

Temas relacionados:

NFL

Super Bowl

Donald Trump

Bad Bunny

Artistas

Show

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Celebro su excarcelación, pero no es suficiente”: miembro de Vente Venezuela tras la salida de Juan Pablo Guanipa

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Revelan la cantidad de dólares que tendrían que pagar los países que quieran ocupar un asiento en el "Consejo de Paz" de Donald Trump

Donald Trump y María Corina Machado se reúnen este jueves en la Casa Blanca.
María Corina Machado

¿Por qué es relevante que Donald Trump reciba a María Corina Machado en el "Private Dining Room" (comedor privado) de la Casa Blanca?

Gustavo Petro y Daniel Noboa - EFE
Ecuador

Guerra arancelaria Colombia-Ecuador: Quito impondrá nuevas tarifas al transporte de crudo colombiano mientras que Petro ordenó suspender la exportación de gas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Revelan la cantidad de dólares que tendrían que pagar los países que quieran ocupar un asiento en el "Consejo de Paz" de Donald Trump

Bill Cosby | Foto: EFE
Bill Cosby

Bill Cosby admitió en una declaración jurada haber usado una receta de sedantes para drogar mujeres

Donald Trump y María Corina Machado se reúnen este jueves en la Casa Blanca.
María Corina Machado

¿Por qué es relevante que Donald Trump reciba a María Corina Machado en el "Private Dining Room" (comedor privado) de la Casa Blanca?

Congresista Carlos Giménez habla durante una rueda de prensa en la sede del Directorio Democrático Cubano en Miami, Florida - EFE
Cuba

"Así como lo anticipé con Venezuela, lo digo con Cuba: los días del régimen cubano están contados": congresista Carlos Giménez

Gustavo Petro y Daniel Noboa - EFE
Ecuador

Guerra arancelaria Colombia-Ecuador: Quito impondrá nuevas tarifas al transporte de crudo colombiano mientras que Petro ordenó suspender la exportación de gas

Alex Saab y Delcy Rodríguez (EFE)
Álex Saab

"Es una papa caliente en manos de Delcy Rodríguez": Carlos Paparoni habla de situación de Alex Saab

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona - Foto: EFE
FC Barcelona

Joan Laporta convoca a elecciones para la presidencia del FC Barcelona en las que buscará su reelección

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre