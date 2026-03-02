NTN24
Bolsa española - Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

Precios del petróleo y gas se disparan mientras el dólar se fortalece: estos son los efectos económicos tras operación de Estados Unidos contra el régimen de Irán

marzo 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Los mercados más perjudicados fueron las bolsas de Asia y las plazas europeas.

Los precios del petróleo y del gas se dispararon, el dólar se fortaleció y las bolsas cayeron este lunes en medio de la tensión en Oriente Medio tras la operación militar de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán.

Los mercados más perjudicados fueron las bolsas de Asia y las plazas europeas, ya que los inversores buscaron protegerse y apostaron por valores refugio como el dólar y el oro. El dólar escaló 1% frente a otras monedas y el oro ganó 1% y cotizaba a 5.298,90 dólares la onza.

El conflicto regional compromete el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial, lo que ya representa efectos para el precio del crudo.

El precio del barril de Brent llegó a dispararse casi un 14% y el de West Texas Intermediate, cerca de un 12% en la apertura, después del fin de semana en el que Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra el régimen de Irán en el que fue dado de baja el guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros altos mandos.

En las últimas horas el barril de Brent del mar del Norte subía 7,2% a 78,12 dólares por barril y el West Texas Intermediate ganaba 6,2% a 71,17 dólares por barril.

El Brent, referencia internacional del oro negro, ya había incorporado progresivamente una prima de riesgo geopolítico hasta situarse en 72 dólares el viernes pasado, escalando desde los 61 dólares del inicio del año.

En cuanto al gas, en Europa se disparó más del 20%, pues la guerra pone en peligro las exportaciones de gas natural licuado del Golfo, en particular las cataríes.

Las bolsas europeas cerraron a la baja, con una caída de 2,17% en París, una baja de 2,56% en Fráncfort, de 1,20% en Londres y de 1,97% en Milán. En Madrid la plaza cedió 2,62%.

Las bolsas en Asia bajaron. Tokio terminó la sesión con una caída de -1,4% y Hong Kong, de -2,1%. Todas las bolsas del continente cerraron en rojo, salvo la de Shanghái, que terminó la sesión con una leve subida de 0,5%.

Los principales indicadores de Wall Street cayeron más de un 1% en la apertura, pero recortaron sus pérdidas durante la jornada.

Los grandes perjudicados fueron el sector aéreo y el turismo. Las acciones de las aerolíneas se desplomaron, ya que las compañías se vieron obligadas a cancelar vuelos y el aeropuerto de Dubái se vio afectado, aunque más tarde anunció que reanudaría los vuelos de forma limitada.

Las acciones de IAG, propietaria de British Airways, perdieron un 5,2%, y las de Air France-KLM cayeron 9%. En las de Estados Unidos, Delta perdió un 2,9% y United, un 4,1%.

En cambio, las acciones de las grandes empresas energéticas y de defensa registraron sólidas ganancias con un aumento de 5,4% de BAE Systems en Londres y de 5,4% de Palantir en Nueva York.

La empresa de energía Shell subió un 2,8% y TotalEnergies un 3,5%. Los títulos de ExxonMobil subieron un 1,3% en Nueva York.

