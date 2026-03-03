NTN24
Martes, 03 de marzo de 2026
Mundial 2026

¿Qué impacto tendrá en la Copa del Mundo los reciente ataques sobre el régimen iraní?

marzo 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Nathaly Logroño, especialista en criminología, seguridad y terrorismo, habló con el Informativo de NTN24 sobre el impacto que podría traer el incremento de la escalada militar entre Estados Unidos e Irán, en el certamen mundialista.

A 100 días de la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, también comienza a desatarse la preocupación en materia de seguridad respecto al torneo más importante del fútbol mundial.

Todo esto, ante la creciente escalada militar entre los Estados Unidos e Irán, tras haberse llevado a cabo la Operación Furia Épica entre Washington e Israel, hacia el régimen iraní, acusado de cometer actos barbáricos contra la población civil.

Frente a esto, el régimen de los ayatolás ha tomado represalias hacia diferentes naciones de Medio Oriente, especialmente donde hay bases norteamericanas. Adicionalmente, este régimen ha enviado fuertes amenazas a los EE. UU. señalando que “no estarán a salvo en ningún lugar del mundo”.

Ante esta situación, El Informativo de NTN24 habló con la especialista en criminología, seguridad y terrorismo, Nathaly Logroño, quien se refirió al riesgo en el que se encuentra el continente americano, teniendo en cuenta el certamen mundialista que se disputará en los meses de junio y julio.

“El hecho de estar en otro continente no es garantía de que no se pueda llegar a armar un conflicto”, expresó Logroño, quien hizo referencia a lo ocurrido en la embajada de Israel en Argentina en 1992.

“Eso implica que nosotros tenemos la probabilidad de que ocurran algunos sucesos en eventos masivos, como evidentemente el Mundial, sea en Estados Unidos o sea en Canadá”, añadió.

De igual manera, la especialista señaló que la situación actual que se vive en Medio Oriente puede implicar “afectaciones inmediatas: comerciales, económicas, geopolíticas”.

“Los ataques son bastante estratégicos y actualmente causan un poco de temor y zozobra en la sociedad”, señaló.

Nathaly Longroño no descarta que Irán, que se encuentra clasificada a la Copa del Mundo, pueda retirarse de la competencia.

Finalmente, manifestó que, pese a los riesgos que puedan llegar a existir en materia de seguridad, “el Mundial se va a dar” y que “Estados Unidos va a estar preparado” porque tuvo que haber evaluado al torneo antes de llevar a cabo la Operación Furia Épica contra el régimen iraní.

¿Qué impacto tendrá en la Copa del Mundo los reciente ataques sobre el régimen iraní?

