Ministro de Relaciones Exteriores de Francia acusa a Putin uso de armas biológicas por la muerte de Alexei Navalny

Jean-Noël Barrot, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, escribió en su red social X sobre el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny que falleció en 2024 y aseguró que el presidente de Rusia está dispuesto a “afianzar su control del poder” a toda costa.

“Hace dos años, Alexei Navalny murió envenenado con uno de los agentes nerviosos más letales” recordó.

Cabe resaltar que Navalny falleció en prisión a causa de un envenenamiento provocado por una toxina letal presente en las ranas venenosas dardas de América del Sur, según lo afirmó Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos.

En ese aspecto, Jean-Noël Barrot dijo que “ahora sabemos que Vladimir Putin está dispuesto a usar armas biológicas contra su propio pueblo para afianzar su control del poder”, manifestó y agregó que Francia “rinde homenaje a esta destacada figura de la oposición, asesinada por su lucha por una Rusia libre y democrática”.

A su vez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, resaltó la acción de Rusia como un acto “cobarde”.

“Cinco naciones europeas han determinado que Rusia envenenó a Alexei Navlany. Fue un acto cobarde de un líder atemorizado”, escribió en su red social X y añadió que “Rusia ha actuado durante mucho tiempo como un Estado terrorista, recurriendo a métodos terroristas.

Al confirmarse la causa de muerte del Alexei Navalny, su esposa Yulia Navalnaya aseguró en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich que “hace dos años subí al escenario y dije que fue Vladimir Putin quien mató a mi marido”.

Asimismo, reiteró que lo que le sucedió a su esposo “fue un asesinato, pero entonces eran solo palabras. Pero hoy, esas palabras se han convertido en hechos científicamente comprobado”, concluyó Navalnaya.

Se estima que el veneno que mato a Navalny es 200 veces más potentes que la morfina, según los medios británicos.

En ese contexto, la ministra británica de Exteriores Yvette Copper dijo que “solo el Gobierno ruso tuvo los medios, el motivo y la oportunidad de usar esta toxina letal contra Alexei Navalny durante su encarcelamiento en Rusia. Hoy, junto a su viuda, el Reino Unido arroja luz sobre el bárbaro complot del Kremlin para silenciar su voz”.

Finalmente, el Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos, aseguraron que utilizarán “todos los instrumentos políticos” a su alcance para seguir exigiendo responsabilidades a Rusia.