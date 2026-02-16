NTN24
Lunes, 16 de febrero de 2026
Lunes, 16 de febrero de 2026
Europa

Ministro de Relaciones Exteriores de Francia acusa a Putin uso de armas biológicas por la muerte de Alexei Navalny

febrero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Vladimir Putin | Foto EFE
Vladimir Putin | Foto EFE
“Ahora sabemos que Vladimir Putin está dispuesto a usar armas biológicas contra su propio pueblo”, aseguró el ministro francés.

Jean-Noël Barrot, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, escribió en su red social X sobre el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny que falleció en 2024 y aseguró que el presidente de Rusia está dispuesto a “afianzar su control del poder” a toda costa.

o

“Hace dos años, Alexei Navalny murió envenenado con uno de los agentes nerviosos más letales” recordó.

Cabe resaltar que Navalny falleció en prisión a causa de un envenenamiento provocado por una toxina letal presente en las ranas venenosas dardas de América del Sur, según lo afirmó Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos.

En ese aspecto, Jean-Noël Barrot dijo que “ahora sabemos que Vladimir Putin está dispuesto a usar armas biológicas contra su propio pueblo para afianzar su control del poder”, manifestó y agregó que Francia “rinde homenaje a esta destacada figura de la oposición, asesinada por su lucha por una Rusia libre y democrática”.

A su vez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, resaltó la acción de Rusia como un acto “cobarde”.

Cinco naciones europeas han determinado que Rusia envenenó a Alexei Navlany. Fue un acto cobarde de un líder atemorizado”, escribió en su red social X y añadió que “Rusia ha actuado durante mucho tiempo como un Estado terrorista, recurriendo a métodos terroristas.

Al confirmarse la causa de muerte del Alexei Navalny, su esposa Yulia Navalnaya aseguró en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich que “hace dos años subí al escenario y dije que fue Vladimir Putin quien mató a mi marido”.

Asimismo, reiteró que lo que le sucedió a su esposo “fue un asesinato, pero entonces eran solo palabras. Pero hoy, esas palabras se han convertido en hechos científicamente comprobado”, concluyó Navalnaya.

Se estima que el veneno que mato a Navalny es 200 veces más potentes que la morfina, según los medios británicos.

o

En ese contexto, la ministra británica de Exteriores Yvette Copper dijo que “solo el Gobierno ruso tuvo los medios, el motivo y la oportunidad de usar esta toxina letal contra Alexei Navalny durante su encarcelamiento en Rusia. Hoy, junto a su viuda, el Reino Unido arroja luz sobre el bárbaro complot del Kremlin para silenciar su voz”.

Finalmente, el Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos, aseguraron que utilizarán “todos los instrumentos políticos” a su alcance para seguir exigiendo responsabilidades a Rusia.

Temas relacionados:

Europa

Rusia

Francia

Vladímir Putin

Envenenado

Alexéi Navalni

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El artículo 7 ya tenía problemas, está convirtiendo a quienes son víctimas en culpables": diputado Luis Florido analiza ley de Amnistía en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Familiares denuncian que presos políticos en huelga de hambre en Zona 7 estarían siendo obligados a comer bajo crueles amenazas de castigo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Maduro capturado

'Nicolasito' presume que habla por teléfono con Maduro de béisbol y la ley de amnistía mientras familiares de presos políticos ruegan por escuchar a sus seres queridos

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Familiares presos políticos encadenadas a las afueras del Centro de detención Zona 7 en Caracas | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Familiares de presos políticos en Venezuela piden que sean liberados - Foto: EFE
Presos políticos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Jóvenes a las afueras del tribunal en Holguín pidiendo por la libertad de los integrantes de El 4tico
Cuba

“Cuando se pierde el miedo, el cambio ya está cerca”: Reinaldo Escobar ante el apoyo que han recibido los jóvenes cubanos de “El 4tico”

Más de Actualidad

Ver más
El influencer español Xisco Quesada- Instagram (@xiscoquesada9)
Influencer

Murió a los 28 años reconocido influencer que plasmó batalla contra el cáncer en las redes sociales: “Convirtió el dolor en conciencia”

Donald Trump y Claudia Sheinbaum (AFP)
Estados Unidos y México

"Deberían estar muy contentos con eso": Trump habló con Claudia Sheinbaum sobre la frontera, el comercio y el narcotráfico

John Ratcliffe, director de la CIA. (EFE)
Nicolás Maduro

Estados Unidos planea tener una presencia permanente de la CIA en Venezuela, según CNN

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Selección de Venezuela celebra el triunfo ante Bolivia en la Copa América femenina 2025 - Foto: EFE
Fútbol femenino

Jugadora de La Vinotinto reveló cómo fue abusada sexualmente por un entrenador de la selección cuando ella era menor de edad; Deyna Castellanos reaccionó

El influencer español Xisco Quesada- Instagram (@xiscoquesada9)
Influencer

Murió a los 28 años reconocido influencer que plasmó batalla contra el cáncer en las redes sociales: “Convirtió el dolor en conciencia”

Donald Trump y Claudia Sheinbaum (AFP)
Estados Unidos y México

"Deberían estar muy contentos con eso": Trump habló con Claudia Sheinbaum sobre la frontera, el comercio y el narcotráfico

John Ratcliffe, director de la CIA. (EFE)
Nicolás Maduro

Estados Unidos planea tener una presencia permanente de la CIA en Venezuela, según CNN

Tormenta en Estados Unidos - EFE
Tormenta invernal

Tormenta invernal deja al menos 10 muertos en Estados Unidos: las autoridades advierten que el frío intenso se extenderá por varios días

Alex Saab junto a su esposa Camilla Fabri - Foto: EFE
Álex Saab

Esposa de Alex Saab reaparece en recibimiento a deportados desde Estados Unidos en Caracas tras la presunta captura de su pareja

Cartel de recompensa por exatleta olímpico - Foto: AFP
Narcotráfico

Exdeportista olímpico es capturado por EE. UU. tras ser señalado de ser un capo del narcotráfico: "Es la versión moderna de Pablo Escobar"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre