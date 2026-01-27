“Pensar en un juicio justo a Maduro en Venezuela es totalmente ilusorio”: analista cuestiona pedido del presidente Petro a Estados Unidos

En el programa La Tarde de NTN24, la exfuncionaria de la embajada de México en Estados Unidos, Brenda Estefan, analizó las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro pidiendo que Estados Unidos devolvieran a Nicolás Maduro para que sea juzgado en un tribunal en Venezuela.

Cabe resaltar que en los últimos meses, la relación entre Petro y el presidente estadounidense Donald Trump atravesó momentos de tensión. Sin embargo, tras una llamada telefónica entre ambos mandatarios, el clima se distendió y se acordó una visita oficial de Petro a Washington el próximo 3 de febrero.

La analista aseguró que para que ese encuentro “entre Petro y Trump” se concluyera “tuvo que haber mucho trabajo diplomático detrás para lograr incluso la llamada en la que parecía que Petro ya había caído en cuenta de lo que estaba en juego después de haber visto lo que ocurrió en Venezuela y quería calmar las aguas”.

Sobre las polémicas declaraciones de Petro, Brenda explicó que “este tipo de declaraciones como la que acabamos de escuchar nos hacen ver los reflejos ideológicos de Petro que brincan al aire y que desde luego no son vistos con buenos ojos desde la Casa Blanca”.

Asimismo, hizo un contraste con lo que sucedió en Venezuela, puesto que “la gota que derramó el vaso en el caso de Venezuela fue la actitud provocadora, burlona del mismo Maduro, que decía ‘vengan por mí, acá los estoy esperando en Miraflores’, y que eso fue una de las cosas que llevó a Donald Trump a dar la luz verde para el operativo militar en Venezuela”.

Ahora, con las declaraciones de Petro lo “irónico” sería que “otro líder pueda hacer que detone una reacción en Washington, este es el personaje frente al cual estamos en la Casa Blanca y hay que entenderlo”.

De igual manera hizo énfasis en que “las estrategias de bravuconadas no han funcionado (…) en lo que tiene que ver en la relación con el mandatario estadounidense parece no ser una buena idea tomar este tipo de actitudes llenas de absobructos”.

Además, explicó que “pensar que un juicio contra Maduro en Venezuela sería un juicio objetivo que satisfaga realmente las necesidades de justicia al pueblo venezolano, pues es totalmente ilusorio”, haciendo énfasis en las peticiones de Petro sobre traer a Maduro.

Finalmente, detalló que Petro “habla más bien de imposiciones de política exterior basadas en ideología y no en una política de Estado que busca defender los intereses nacionales en este caso de los colombianos”.