Comando Sur de Estados Unidos ataca nueva embarcación "operada por organizaciones terroristas" en el Pacífico: tres "narcoterroristas" murieron

El Comando Sur de Estados Unidos, desplegado desde hace meses en el mar Pacífico y Caribe para contrarrestar las operaciones de narcotráfico, realizó este viernes un ataque contra una embarcación que presuntamente prestaba servicios para “organizaciones terroristas”, según indicaron en un comunicado.

El ataque, que se llevó a cabo en el mar Pacífico, dejó como saldo tres supuestos “narcoterroristas” muertos.

“El 20 de febrero, bajo la dirección del comandante general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, señaló el Comando Sur desde su cuenta de X.

“La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas hombres murieron durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, agregó.

En video difundido por las fuerzas militares desplegadas muestra el momento exacto del ataque cinético contra la embarcación.

El corto video muestra a la embarcación detenida en lo que parece ser altamar y luego los efectos del ataque perpetrado por las fuerzas de Estados Unidos desde el aire.

Este es el cuarto ataque en menos de una semana lanzado por el Comando Sur en aguas del Pacífico y el Caribe.

El pasado martes 17 de enero, el Comando Sur de Estados Unidos confirmó nuevos ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental y el Caribe, los cuales dejaron once supuestos narcotraficantes muertos.

“La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico”, detalló el Comando Sur en un mensaje en X.

En total, once señalados “narcoterroristas hombres” murieron durante el desarrollo de las acciones: cuatro en la primera embarcación en el Pacífico Oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico Oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe.