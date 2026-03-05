NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Irán

Trump afirma que él debe hacer parte de la elección de próximo líder de Irán: "tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy"

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump | Foto: EFE
Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá Alí Jamenei, es considerado uno de los aspirantes a suceder a su padre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este jueves que él debería tener un papel en la elección del próximo líder supremo del régimen Irán tras el asesinato del ayatolá Alí Jamenei, cuyo hijo, dijo, le parece un candidato inaceptable.

"El hijo de Jamenei es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy", dijo Trump a los medios.

Trump dijo que Estados Unidos probablemente volvería a la guerra en un plazo de cinco años si no hubiera un líder favorable a Washington en Irán.

"El hijo de Jamenei es inaceptable para mí. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán", declaró Trump.

No está claro de qué manera Trump podría desempeñar un papel en la selección de un nuevo líder supremo de la república islámica, una decisión que toma una asamblea de altos clérigos musulmanes chiitas en su mayoría firmemente opuestos a Estados Unidos.

El hijo del fallecido sah, Reza Pahlavi, ha propuesto regresar como figura de transición antes de que Irán redacte una nueva constitución como democracia laica.

Alí Jamenei, que gobernó Irán desde 1989 con políticas de línea dura que incluían represión interna y confrontación con los países vecinos, murió el sábado en un ataque israelí.

Su hijo, Mojtaba Jamenei, es considerado uno de los aspirantes a suceder a su padre, que fue solo el segundo líder supremo después del líder revolucionario ayatolá Ruhollah Jomeini.

Temas relacionados:

Irán

Donald Trump

Estados Unidos

Líder

