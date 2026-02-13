NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
Francisco 'Pacho' Maturana fue incluido en la lista de los 50 mejores entrenadores de la historia del fútbol por reconocida revista

febrero 13, 2026
Por: Diana Pérez
Francisco 'Pacho' Maturana | Foto: EFE
Francisco 'Pacho' Maturana | Foto: EFE
El experimentado entrenador colombiano Francisco 'Pacho' Maturana vuelve a meterse en la elite del fútbol mundial al ser nombrado en importante ranking que lo pone como uno de los mejores de la historia.

El técnico, que conquistó la Copa Libertadores en 1989 con Atlético Nacional, fue incluido en el importante listado de los 50 mejores directores técnicos de la historia de la revista española Kodro Magazine.

En el listado se encuentran nombres como: Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Alex Ferguson, Franz Beckenbauer, Zinedine Zidane, Luis Enrique y Hansi Flick.

El colombiano, de 76 años, que dirigió a la selección Colombia, equipo con el que conquisto el título de la Copa América en 2001, se encuentra ubicado en la posición número 29 del listado.

Ante la noticia, Atlético Nacional se pronunció y afirmó que el reconocimiento ratifica la grandeza del entrenador chocoano.

"Nuestra leyenda, Francisco Maturana fue elegido dentro de los 50 directores técnicos más importantes en la historia del fútbol, un reconocimiento que destaca el legado de 'Pacho', su visión táctica y su impacto dentro y fuera de la cancha", inició el club verdolaga.

En el escrito también aseguró que entre los seleccionados solo siete entrenadores sudamericanos hacen parte de la prestigiosa lista "construida a partir de criterios como la capacidad de transformar clubes y selecciones, la innovación conceptual, los logros deportivos, su trayectoria internacional y su influencia histórica y social".

"Un orgullo que ratifica la grandeza de un referente eterno del fútbol y de nuestra historia", finaliza el comunicado del club.

Francisco 'Pacho' Maturana es considerado como uno de los técnicos colombianos más importante de los últimos años.

'Pacho' consiguió que la 'Tricolor' clasificara a tres ediciones de la Copa del Mundo: Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998, algo inédito en ese momento y que lo metió rápidamente entre los libros de la historia del fútbol colombiano.

Pero su experiencia no se queda solamente en el conjunto nacional, ya que Maturana también tuvo un paso importante por el fútbol internacional. El entrenador chocoano estuvo al frente de importantes y grandes clubes como: Atlético de Madrid y Real Valladolid. Y en dirigió otras selecciones como: Costa Rica, Perú y Trinidad y Tobago.

Su último equipo a cargo fue el Pari de Bolivia en 2019 y tras su retiro ha tomado un rol como asesor y conferencista vinculado más que todo a Atlético Nacional.

A su cargo tuvo importantes figuras y referentes del fútbol colombiano como Carlos 'El Pibe' Valderrama Faustino Asprilla, Leonel Álvarez, René Higuita, Freddy Rincón, Luis Carlos Perea, Víctor Hugo Aristizábal y Óscar Córdoba.

