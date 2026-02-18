NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Régimen venezolano

Senador de EE. UU. arremete contra el régimen y asegura que “Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y los matones de Maduro son extremadamente preocupantes”

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Régimen de Venezuela y Estados Unidos | Fotos EFE
Régimen de Venezuela y Estados Unidos | Fotos EFE
A su vez, hizo un llamado a liberar “todos los prisioneros políticos, y especialmente a todos los estadounidenses HOY”.

El senador de Estados Unidos Rick Scott arremetió contra el régimen de Venezuela, luego de que se diera a conocer una nueva detención arbitraria, esta vez la de un americano.

o

Se trata de Evanan Tomero de 86 años, un asesor petrolero que ha formado parte de importantes proyectos de petróleo, puesto que ha mantenido interlocución con petroleras de Estados Unidos, como Exxon y ConocoPhillips, debido a que él forma parte de directivos y ex directivos de PDVSA destinado a desarrollar propuestas para el sector energético para el futuro gobierno.

Su captura ocurrió en Maracaibo cuando intentaba viajar a Caracas para cumplir una agenda de reuniones con empresas petroleras internacionales.

Ante la captura del asesor petrolero, Rick Scott expresó en su red social X que los informes sobre las detenciones de otro “estadunidense” son “preocupantes”.

¡Los informes de que otro estadounidense está detenido injustamente por Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y los matones de Maduro son extremadamente preocupantes!”, escribió.

Y advirtió que ya “es hora de que demuestren de qué lado están: de Maduro o de Estados Unidos”, manifestó y añadió que “pueden empezar por liberar a todos los presos políticos, y especialmente a todos los estadounidenses, HOY”.

Cabe recalcar que, en publicaciones anteriores, el senador ya había demostrado su descontento con el régimen de Delcy Rodríguez, a causa del arresto domiciliario del político venezolano Juan Pablo Guanipa.

o

Scott aseguró que las acciones del régimen, en especial las de “Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello” demuestran que “son incapaces de una cooperación genuina”.

A su vez, enfatizó que “uno pensaría que ya habrían aprendido que” el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio "no están jugando”, concluyó advirtiendo “Estados Unidos está observando de cerca”.

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Estados Unidos

Delcy Rodríguez

Diosdado Cabello

Rick Scott

Presos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estas son las menciones de Iván Cepeda en los computadores del criminal de las Farc 'Raúl Reyes' por las que piden a la justicia de EE. UU. investigar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ha sido un error sacar al señor Jerí antes de las elecciones": excongresista peruano sobre la destitución del presidente de su país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dolor en Colombia por muerte de Kevin Acosta, el niño que padecía hemofilia: "el gobierno cruzó un umbral deshumanizante al culpar a la mamá", Alejandro Gaviria

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Nueva crisis política en Perú: siete mociones de censura amenazan el futuro de José Jerí como presidente

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Delcy a veces parece la empleada estrella de la CIA": expertos analizan nombramientos en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Donald Trump - EFE
Maduro capturado

Le preguntaron a Trump sobre lo que dijo Delcy Rodríguez de que Maduro aún era el presidente legítimo de Venezuela y esta fue su respuesta

Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo en Colombia - Foto: EFE
Iván Cepeda

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

José Jerí, presidente de Perú (AFP)
Perú

Nueva crisis política en Perú: siete mociones de censura amenazan el futuro de José Jerí como presidente

Delcy Rodríguez - Foto: AFP
Venezuela

Pese a recompensa de 5 millones de dólares en EE. UU., Delcy Rodríguez hizo polémico nombramiento en posición clave del régimen

Flotilla de ayuda humanitaria para Cuba - Foto de referencia: EFE
Crisis humanitaria

¿Quiénes están detrás de la supuesta flotilla de ayuda humanitaria que buscaría llegar a Cuba?

Más de Actualidad

Ver más
Cambio Climático - Foto Canva
Calentamiento Global

Datos oficiales confirman que 2025 fue uno de los años más cálidos registrados

Luto en Colombia. (Foto: Canva)
Asesinato

Concejal colombiano fue asesinado dentro de un negocio de venta de queso

'Estrella de Tierra Pura', el zafiro más grande del mundo | Foto: AFP
Sri Lanka

Hallan en Sri Lanka la 'Estrella de Tierra Pura', el zafiro más grande del mundo valuado en más de 300 millones de dólares

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Cambio Climático - Foto Canva
Calentamiento Global

Datos oficiales confirman que 2025 fue uno de los años más cálidos registrados

Luto en Colombia. (Foto: Canva)
Asesinato

Concejal colombiano fue asesinado dentro de un negocio de venta de queso

Imane Khelif, campeona olímpica de boxeo en 2024 - Foto: EFE
Imane Khelif

La boxeadora argelina Imane Khelif revela que se sometió a un tratamiento hormonal antes de los Juegos Olímpicos París 2024

Esquiador de salto / FOTO: EFE
Juegos Olímpicos

Polémica en los Juegos Olímpicos de Invierno por sospechas en los saltadores de Esquí que estarían agrandando su pene para mejorar sus resultados

Colaboradores de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) - Foto: AFP
Nasa

La NASA confirma primer vuelo hacia la Estación Espacial Internacional luego de la evacuación médica de emergencia de la tripulación anterior

Harry Styles | Foto: EFE
Harry Styles

¿Regresa a Marvel? Se conoce el futuro de Harry Styles en la famosa franquicia de superhéroes: "hay planes para algunos y hay oportunidades para todos"

'Estrella de Tierra Pura', el zafiro más grande del mundo | Foto: AFP
Sri Lanka

Hallan en Sri Lanka la 'Estrella de Tierra Pura', el zafiro más grande del mundo valuado en más de 300 millones de dólares

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre