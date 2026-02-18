Senador de EE. UU. arremete contra el régimen y asegura que “Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y los matones de Maduro son extremadamente preocupantes”

El senador de Estados Unidos Rick Scott arremetió contra el régimen de Venezuela, luego de que se diera a conocer una nueva detención arbitraria, esta vez la de un americano.

Se trata de Evanan Tomero de 86 años, un asesor petrolero que ha formado parte de importantes proyectos de petróleo, puesto que ha mantenido interlocución con petroleras de Estados Unidos, como Exxon y ConocoPhillips, debido a que él forma parte de directivos y ex directivos de PDVSA destinado a desarrollar propuestas para el sector energético para el futuro gobierno.

Su captura ocurrió en Maracaibo cuando intentaba viajar a Caracas para cumplir una agenda de reuniones con empresas petroleras internacionales.

Ante la captura del asesor petrolero, Rick Scott expresó en su red social X que los informes sobre las detenciones de otro “estadunidense” son “preocupantes”.

“¡Los informes de que otro estadounidense está detenido injustamente por Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y los matones de Maduro son extremadamente preocupantes!”, escribió.

Y advirtió que ya “es hora de que demuestren de qué lado están: de Maduro o de Estados Unidos”, manifestó y añadió que “pueden empezar por liberar a todos los presos políticos, y especialmente a todos los estadounidenses, HOY”.

Cabe recalcar que, en publicaciones anteriores, el senador ya había demostrado su descontento con el régimen de Delcy Rodríguez, a causa del arresto domiciliario del político venezolano Juan Pablo Guanipa.

Scott aseguró que las acciones del régimen, en especial las de “Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello” demuestran que “son incapaces de una cooperación genuina”.

A su vez, enfatizó que “uno pensaría que ya habrían aprendido que” el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio "no están jugando”, concluyó advirtiendo “Estados Unidos está observando de cerca”.