Martes, 27 de enero de 2026
Petro pide que devuelvan a Maduro para que lo juzgue un tribunal en Venezuela

enero 27, 2026
Por: Luis Cifuentes
Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
El mandatario colombiano se refirió también a Donald Trump, de quien dijo “se parece” a Maduro.

El presidente colombiano Gustavo Petro pidió este martes que Nicolás Maduro sea devuelto a Venezuela para que sea juzgado en ese país y no en Estados Unidos tras su captura en una operación ordenada desde Washington el pasado 3 de enero.

Petro aseguró desde Bogotá que hablará con Donald Trump sobre la ONU y también sobre la situación en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

Cabe resaltar que Petro viajará a Washington, donde será recibido por Donald Trump el próximo 3 de febrero.

Se lo diré, es la humanidad hermana, la hermandad humana supera a la ONU de Estados y no de pueblos, incapaces ya de resolver un genocidio, porque Naciones Unidas se acaba porque no fue capaz de parar el genocidio en Gaza”, comenzó diciendo Petro en un encuentro con el alcalde

“La manera de superar eso no es con un misil sobre los pobres”, agregó.

Posteriormente, el jefe de Estado colombiano criticó la intervención de Estados Unidos que derivó en la captura de Nicolás Maduro en la madrugada del pasado 3 de enero.

Bombardear a Caracas, la patria de Bolívar, eso no es un acto contra Maduro, que se parece a Trump porque creen en el petróleo como Uribe, son iguales”, dijo.

A su vez, pidió que no sea juzgado en Venezuela porque, según él, “la civilización latinoamericana es diferente a la anglosajona”.

Tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense”, expresó.

