Francia inaugura el primer consulado de un país de la Unión Europea en Groenlandia

Francia hizo oficial la inauguración del consulado en Groenlandia, en la ciudad de Nuuk, con el objetivo de reforzar lazos bilaterales y respetar la integridad territorial de Dinamarca.

VEA TAMBIÉN Rusia desafiaría medidas de EE. UU. y estaría preparando envío de petróleo y combustible a Cuba o

El antiguo embajador de Francia en Vietnam, Jean-Noel Poirier, fue el encargado de tomar posesión en su llegada a Nuuk. Se encargará de representar a Francia en el territorio que ostenta 56.000 habitantes aproximadamente.

De ese modo, Francia “se convierte en el primer país de la Unión Europea en establecer un consulado general en Groenlandia”, resaltó el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, Pascal Confavreux, al recordar que se cumple el anuncio efectuado por el presidente, Emmanuel Macron.

El funcionamiento del consulado buscará prestar apoyo en misiones científicas y facilitar la instalación de empresas francesas, y apoyar en el trabajo administrativo a los ciudadanos franceses.

“Profundizar en los proyectos de cooperación existentes en Groenlandia en los ámbitos cultural, científico y económico, al tiempo que refuerza los lazos políticos con las autoridades locales”, es parte de los objetivos según lo informó el comunicado de Ministerio de Asuntos Exteriores.

Adicionalmente, frente a la inauguración, el vocero Confavreux enfatizó que “Francia reitera su compromiso de respetar la integridad territorial del Reino de Dinamarca”.

A su vez, Canadá también inauguró su consulado. Las encargadas de hacerlo oficial fue la ministra de Relaciones de Canadá, Anita Anand, y la gobernadora general de Canadá, Mary Simon.

“El nuevo consulado canadiense en Nuuk nos acercará aún más fortaleciendo las alianzas de Canadá con Groenlandia y el Reino de Dinamarca”, escribió en su red social X los Asuntos Globales Canadá.

La apertura de las oficinas se dio en el marco de tensiones entre Estados Unidos y Europa, luego de que Donald Trump tuviera intensiones de anexar Groenlandia.

Sin embargo, cabe aclarar que en el Foro de Davos tras un "acuerdo marco" con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, acordaron de proteger conjuntamente los intereses de Washington ante un eventual control de la isla por parte de Rusia y China.