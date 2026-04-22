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Miércoles, 22 de abril de 2026
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Marina

Pentágono anuncia la salida inmediata del secretario de la Marina John Phelan y ya se conoce quién asumirá el cargo

abril 22, 2026
Por: Redacción NTN24
John Phelan - AFP
John Phelan - AFP
La salida de Phelan se produce tras la destitución, a principios de este mes, del general Randy George, uno de los más altos mandos del ejército estadounidense.

El secretario de la Marina de Estados Unidos, John Phelan, dejará su cargo "de forma inmediata", anunció este miércoles el Pentágono, sin dar ninguna explicación sobre la repentina salida.

La salida de Phelan se produce tras la destitución, a principios de este mes, del general Randy George, uno de los más altos mandos del ejército de Estados Unidos, así como de dos oficiales de alto rango.

Phelan "abandona la administración con efecto inmediato", dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado publicado en X, en el que añadió que el subsecretario Hung Cao le sustituirá de forma interina.

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Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump ha llevado a cabo cambios de alto mandos en las fuerzas armadas, incluido el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Charles Brown, a quien destituyó sin dar explicación alguna en febrero de 2025.

Entre otros oficiales de alto rango destituidos se encuentran los jefes de la Armada y la Guardia Costera, el general que dirigía la Agencia de Seguridad Nacional, el vicecomandante de la Fuerza Aérea, un almirante de la Armada destinado a la OTAN y tres abogados militares de alto rango.

El jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea también anunció que se retiraba tras cumplir solo dos de los cuatro años del cargo, y el jefe del Mando Sur un año después de asumir el puesto.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha repetido que Trump elige a los cargos que quiere. Los demócratas, sin embargo, ven una politización del ejército, un cuerpo generalmente neutral en temas políticos.

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