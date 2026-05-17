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Domingo, 17 de mayo de 2026
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Donald Trump

El presidente Trump asegura que "para Irán el tiempo se acaba" y advierte que si no actúan con rapidez "no quedará nada de ellos"

mayo 17, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump - Foto EFE
Trump ya había amenazado con reanudar los ataques si el régimen iraní no acepta un acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que "para Irán el tiempo se acaba" y advirtió que, si el régimen de los ayatolás no actúa "con rapidez", "no quedará nada de ellos".

El pronunciamiento fue realizado por Trump en su plataforma Truth Social en medio de una creciente incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones entre Estados Unidos y el régimen iraní.

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"Para Irán, el tiempo se acaba y deben actuar con rapidez, o no quedará nada de ellos", escribió el mandatario de 79 años.

"¡El tiempo apremia!", agregó Trump.

La nueva postura del presidente republicano se conoce un día después de que asegurara que su homólogo de China, Xi Jinping, estaba de acuerdo en que el régimen de Irán debe reabrir el estrecho de Ormuz, aunque hasta el momento no hay algún pronunciamiento oficial de las autoridades chinas.

Tras regresar de Pekín el viernes después de dos días de conversaciones con Xi, Trump declaró a los periodistas que estaba considerando la posibilidad de levantar las sanciones de Estados Unidos contra las compañías petroleras chinas que compran petróleo iraní.

China, cabe resaltar, es el mayor comprador de petróleo iraní, una acción que ha desatado la inconformidad de la administración Trump.

"No estoy pidiendo ningún favor, porque cuando uno pide favores, tiene que hacer favores a cambio", señaló Trump cuando un periodista a bordo del Air Force One le preguntó si Xi se había comprometido firmemente a presionar al régimen de Irán para que reabra el estrecho.

El régimen de Irán cerró de facto el estrecho, por donde transitaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques el 28 de febrero para buscar detener el programa nuclear de los ayatolás.

La interrupción del transporte marítimo ha provocado la mayor crisis de suministro de petróleo de la historia, lo que ha disparado los precios del crudo.

Ebrahim Azizi, presidente del Comité de Seguridad Nacional del régimen iraní, declaró el sábado que Teherán había preparado un mecanismo para gestionar el tráfico a través del estrecho siguiendo una ruta designada que se dará a conocer próximamente, según manifestó.

Azizi afirmó que solo se beneficiarían los buques comerciales y las partes que cooperaran con el régimen, y anticipó que se cobrarían tasas por los servicios especializados prestados en el marco de dicho mecanismo.

Estados Unidos suspendió sus ataques el mes pasado, pero inició un bloqueo portuario. Hasta el sábado, 78 buques mercantes habían sido desviados y cuatro inmovilizados para garantizar el cumplimiento del bloqueo, de acuerdo con lo informado por el ejército de Estados Unidos.

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Trump, cabe resaltar, ya había amenazado con reanudar los ataques si el régimen iraní no acepta un acuerdo.

"No queremos que tengan un arma nuclear y queremos que los estrechos estén abiertos", señaló Trump en Pekín, junto a Xi.

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