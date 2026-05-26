Historia de película: modesto equipo de segunda división hace historia al meterse en Europa Legue tras ganar la copa de su país ante poderoso del viejo continente

Un modesto equipo de segunda división hizo historia al meterse en la UEFA Europa Legue tras ganar la Copa de Portugal al Sporting de Lisboa.

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Se trata del Sport Clube União Torreense, conjunto que derrotó 2-1 al Sporting en la final de la también conocida 'Taça de Portugal'.

El Torreense logró imponerse en un intenso trámite que se definió en la prórroga. En el minuto 3 de partido, Kévin Lucien Zohi (Torreense) adelantó el marcador.

El partido lo empató el colombiano Luis Suárez en el minuto 53 de la segunda parte. Ya en la prórroga, Ianique dos Santos Tavares, conocido como Stopíra, puso el gol del triunfo para su cuadro en el 112' por la vía del penalti.

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Además de levantar el trofeo copero, con este resultado el Torreense disputará la Supercopa de Portugal frente al Porto.

Aparte de la mencionada gesta, el Torreense quedó tercero en la segunda división del fútbol portugués. Por tal motivo, está disputando la Promoción contra Casa Pia.

En la ida que se jugó el miércoles 20 de mayo empataron 0 a 0, ahora queda la vuelta este jueves 28 en el Estádio Municipal de Rio Maior.

Si Torreense gana jugará en la Primeira Liga (nombre de la primera división del balompié luso) la venidera campaña 2026 - 2027.

Fundado el 1 de mayo de 1917, el Sport Clube União Torreense, a lo largo de su historia, ha jugado en la Primera División de Portugal en un total de 6 ocasiones, siendo su última participación en la máxima categoría en la temporada 1991-1992.