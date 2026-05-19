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Martes, 19 de mayo de 2026
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Premier League

Arsenal quedó campeón de la Premier League tras 22 años y alcanza su título 14 en la liga inglesa

mayo 19, 2026
Por: Nucho Martínez
Jugadores del Arsenal FC - Foto: EFE
Jugadores del Arsenal FC - Foto: EFE
'Los Gunners' pescaron en río revuelto en el empate entre entre Bournemouth vs. Manchester City.

El Arsenal logró romper una sequía de 22 años sin títulos de liga tras confirmarse matemáticamente su campeonato por el empate 1-1 del Manchester City frente al Bournemouth disputado este martes.

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Con esta histórica consagración, el cuadro londinenese sumó su 14.° título de la máxima categoría del fútbol inglés.

Los dirigidos por Mikel Arteta consiguieron levantar el trofeo por primera vez desde la mítica temporada de los apodados 'Invencibles' en 2004. 'Los Gunners' pescaron en río revuelto en el empate entre entre Bournemouth vs. Manchester City.

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Los 'ciudadanos' no pudieron ante el conjunto de la costa sur de Inglaterra, en la jornada número 37 de la Premier League.

En este cotejo el marcador lo abrió el Bournemouth en el minuto 38' de la primera parte a través del franco-marfileño Eli Junior Kroupi.

El City, por su parte, empató al término del partido, puntualmente en el minuto 90 + 4', mediante el noruego Erling Haaland.

Arsenal, que dependía de sí mismo, ganó el pasado lunes 18 de mayo ante el Burnley (1-0) en calidad de local. La única 'diana' de ese encuentro fue firmado por el alemán Kai Havertz en el minuto 36 (1T).

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En el formato de Premier League (fundado en 1992), el Arsenal se ha coronado en 3 oportunidades, y sumando la antigua First Division, el club acumula 14 campeonatos de torneo liguero.

'Los Gunners' ahora tienen la tarea de cerrar una campaña de ensueño. El próximo sábado 30 de mayo se enfretnará ante el Paris Saint-Germain (PSG) en la gran final de la UEFA Champions League.

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