NTN24
Viernes, 22 de mayo de 2026
Viernes, 22 de mayo de 2026
Presos políticos

La dictadura incumple de nuevo: vence plazo en el que régimen venezolano aseguró que iba a liberar a 300 presos políticos

mayo 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, jefes de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, jefes de la dictadura venezolana - Foto: EFE
La ONG Foro Penal confirmó la excarcelación de apenas poco más de 20 personas, entre ellas tres expolicías metropolitanos, durante los días que abarcó el anuncio de Jorge Rodríguez.

Este viernes 22 de mayo venció el plazo autoimpuesto por el régimen de Venezuela para liberar a 300 prisioneros políticos.

o

En esa línea, la ONG Foro Penal confirmó la excarcelación de apenas poco más de 20 personas, entre ellas tres expolicías metropolitanos, durante los días que abarcó el anuncio.

Fue el pasado martes que Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, aseguró que "300 personas serían puestas en libertad".

"300 personas serán excarceladas (...) No estamos pidiendo nada, solamente que sepan apreciar el gesto”, expresó Rodríguez.

o

Asimismo, mencionó: "Algunas personas están incursas en delitos demostrados pero por ser menores de edad, mayores de 70 o presentar patologías se está cumpliendo más allá de la ley de amnistía con beneficiar a estas personas”.

La medida expuesta por el hermano de Delcy Rodríguez se produce luego de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump dijera el 12 de mayo en diálogo con periodistas que el resto de prisioneros políticos de Venezuela serían liberados.

Asimismo, se produce tras la consternación que ha dejado el caso de Víctor Hugo Quero Navas, un comerciante venezolano que murió bajo custodia del Estado.

Mientras se daba a conocer ese caso, Jorge Rodríguez pidió a la población venezolana "superar y perdonar" las atrocidades cometidas por la dictadura contra presos políticos.

o

Así las cosas, los hermanos Rodríguez siguen incumpliendo. A mediados de abril de este año, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunció el fin de la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, argumentando que el proceso había llegado a su conclusión al beneficiar a más de 8.600 personas, cifra que diferentes organizaciones de DD. HH. han desmentido.

 

Temas relacionados:

Presos políticos

Dictadura en Venezuela

Régimen

Jorge Rodríguez

Delcy Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Reveladores audios e imágenes de criminales presionando a pobladores de cara a comicios en Colombia: coronel (r) dice que "están impulsando a Iván Cepeda"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nos estamos jugando la democracia": experto advierte sobre campaña electoral en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

La dictadura incumple de nuevo: vence plazo en el que régimen venezolano aseguró que iba a liberar a 300 presos políticos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Familia de menor detenido ilegalmente en Cuba habló en NTN24: su mamá asegura que podrían haber excarcelaciones "pronto"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No se ha inventado mejor sistema como la democracia”: experto sobre el papel de las empresas en un país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Cada molécula de metano que no se emite es una buena noticia para el clima”: Greenpeace alerta sobre el impacto energético tras el cierre del estrecho de Ormuz

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Actualidad

Ver más
Alerta por brote de hantavirus en crucero que salió de Argentina - EFE
Organización Mundial de la Salud

Cabo Verde prohíbe entrada a crucero con posible foco de hantavirus: esto es lo que se sabe

Donald Trump - EFE
Medio Oriente

Estos son los enviados de Trump para dialogar sobre un posible acuerdo para poner fin al conflicto con el régimen de Irán: el vicepresidente JD Vance queda por fuera

Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional - EFE
Venezuela

Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba, Brasil e Irán fracasan en grande en tensa Cumbre de los BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El morbo de la corrupción en las Américas

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Alerta por brote de hantavirus en crucero que salió de Argentina - EFE
Organización Mundial de la Salud

Cabo Verde prohíbe entrada a crucero con posible foco de hantavirus: esto es lo que se sabe

Donald Trump - EFE
Medio Oriente

Estos son los enviados de Trump para dialogar sobre un posible acuerdo para poner fin al conflicto con el régimen de Irán: el vicepresidente JD Vance queda por fuera

Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional - EFE
Venezuela

Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional

Régimen cubano y Donald Trump | Fotos AFP
Régimen cubano

“Su tiempo ha terminado”: experto advierte “ultimátum” de EE. UU. contra régimen cubano

Jeffery Epstein y Ghislaine Maxwell. (Tribunal de distrito de EE. UU. para el distrito sur de Nueva York - AFP)
Caso Epstein

Ordenan a autoridad migratoria de Colombia liberar información sobre viajes de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell al país

Fuerte ola de calor - Foto de (EFE)
Científicos

"Alerta para el Mundial 2026": científicos advierten a la FIFA por riesgo de calor extremo que podría afectar el torneo

Avión | Foto EFE
Panamá

Aerolínea latinoamericana reveló impresionante cifra por la que compró 60 aviones Boeing 737 MAX

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre