La dictadura incumple de nuevo: vence plazo en el que régimen venezolano aseguró que iba a liberar a 300 presos políticos

Este viernes 22 de mayo venció el plazo autoimpuesto por el régimen de Venezuela para liberar a 300 prisioneros políticos.

En esa línea, la ONG Foro Penal confirmó la excarcelación de apenas poco más de 20 personas, entre ellas tres expolicías metropolitanos, durante los días que abarcó el anuncio.

Fue el pasado martes que Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, aseguró que "300 personas serían puestas en libertad".

"300 personas serán excarceladas (...) No estamos pidiendo nada, solamente que sepan apreciar el gesto”, expresó Rodríguez.

Asimismo, mencionó: "Algunas personas están incursas en delitos demostrados pero por ser menores de edad, mayores de 70 o presentar patologías se está cumpliendo más allá de la ley de amnistía con beneficiar a estas personas”.

La medida expuesta por el hermano de Delcy Rodríguez se produce luego de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump dijera el 12 de mayo en diálogo con periodistas que el resto de prisioneros políticos de Venezuela serían liberados.

Asimismo, se produce tras la consternación que ha dejado el caso de Víctor Hugo Quero Navas, un comerciante venezolano que murió bajo custodia del Estado.

Mientras se daba a conocer ese caso, Jorge Rodríguez pidió a la población venezolana "superar y perdonar" las atrocidades cometidas por la dictadura contra presos políticos.

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Así las cosas, los hermanos Rodríguez siguen incumpliendo. A mediados de abril de este año, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunció el fin de la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, argumentando que el proceso había llegado a su conclusión al beneficiar a más de 8.600 personas, cifra que diferentes organizaciones de DD. HH. han desmentido.