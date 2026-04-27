Los venezolanos piden a gritos elecciones este mismo año y apoyo a Delcy Rodríguez no supera el 4%: las revelaciones de la reciente encuesta de Meganálisis

Un reciente estudio realizado por la firma Meganálisis, entre el 13 y el 20 de abril del presente año, ha revelado que un 87.24% de los ciudadanos venezolanos desea que se realicen elecciones presidenciales dentro del año 2026.

Esta encuesta, con un margen de error del 2.94%, marca un fuerte descontento popular con la situación política actual en Venezuela, y destaca el apoyo masivo a los comicios como la solución más viable.

El sondeo también indagó sobre cuándo debería llevarse a cabo la elección.

El 58.22% de los encuestados prefiere que las elecciones se realicen entre los meses de octubre y diciembre de 2026. Este deseo subraya la urgencia de los venezolanos para cambiar su panorama político y restaurar un gobierno legítimo que pueda abordar las numerosas crisis que enfrenta el país.

María Corina Machado se perfila como la favorita indiscutible para ganar las elecciones, con un apoyo del 76.28% entre aquellos que dicen estar decididos a votar.

En contraste, Delcy Rodríguez, identificada como una figura del actual gobierno, apenas alcanza el 3.86% de apoyo. Este abismo en las preferencias electorales refuerza la demanda de cambio político.

Un factor relevante es el vínculo entre Donald Trump y la política venezolana. Según Meganálisis, el 47.08% de los encuestados se sienten agradecidos con Trump. Sin embargo, este apoyo ha disminuido notablemente desde enero de 2026, cuando estaba por encima del 90%.

La percepción de lentitud en el proceso de transición hacia una democracia plena podría influir en esta caída.

Expertos como Zair Mundaray Rodríguez, abogado penalista y analista político, han señalado que este soporte masivo de la ciudadanía hacia nuevas elecciones podría ser incluso mayor si se garantizara un entorno de libertad plena para responder a las encuestas sin miedo. Además, este respaldo podría reflejarse también en la diáspora venezolana, que aún no ha sido totalmente incluida en estos sondeos.