"Está en sus últimos momentos de vida": Trump asegura en cumbre en Florida que el régimen de Cuba está "negociando" con él y con el secretario Marco Rubio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado durante la cumbre "Escudo de las Américas" en Florida que el régimen de Cuba "está en sus últimos momentos de vida".

"Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es", aseguró el mandatario. "Están al final del camino. No tienen dinero, no tienen petróleo. Tienen una mala filosofía y un mal régimen que lleva ahí demasiado tiempo", añadió.

Trump, cabe resaltar, aseguró a su vez que el régimen cubano está "negociando" con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, así como con él y "con algunos otros", aunque no dio más detalles.

Creo que se llegará a un acuerdo con Cuba muy fácilmente

Las declaraciones de Trump sobre el régimen cubano se dieron en la misma reunión en la que el presidente anunció una nueva coalición militar con 17 países para erradicar los carteles en el hemisferio occidental.

"En este día histórico nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los carteles criminales que azotan nuestra región. Hay muchos (…) ", adelantó Trump. "El núcleo de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar la fuerza militar letal para destruir los siniestros cárteles y las redes terroristas. Nos desharemos de ellos", precisó.

El líder republicano había adelantado el viernes en entrevista con CNN que "Cuba también va a caer" y que estaba "lista después de 50 años".

"Tienen muchísimas ganas de alcanzar un acuerdo (...) Quieren hacer un trato, así que voy a poner a (el secretario de Estado) Marco (Rubio) allí y veremos cómo resulta", adelantó en la declaración a la cadena de noticias de Estados Unidos.

Asimismo, un día antes de dicha charla, Trump había asegurado desde la Casa Blanca que estaba centrado en la reciente ofensiva lanzada contra el régimen Irán, pero que era solo "cuestión de tiempo" antes de que los cubanos que abandonaron la isla pudieran regresar.

"Lo que está sucediendo en Cuba es increíble y creemos que primero queremos terminar con esto. Pero será solo cuestión de tiempo antes de que ustedes y mucha gente increíble regresen a Cuba. Esperamos que no para quedarse, queremos que vuelvan y no queremos perderlos. No queremos ponérselo tan fácil para que se queden. Pero es probable que algunas personas quieran quedarse. Aman tanto a Cuba, lo oigo todo el tiempo", expresó el jueves.