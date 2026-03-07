NTN24
Sábado, 07 de marzo de 2026
Sábado, 07 de marzo de 2026
Donald Trump

"Está en sus últimos momentos de vida": Trump asegura en cumbre en Florida que el régimen de Cuba está "negociando" con él y con el secretario Marco Rubio

marzo 7, 2026
Por: David Esteban Pinzón
La declaración de Trump se dio en medio de la cumbre "Escudo de las Américas" en la que anunció una nueva coalición militar con 17 países para erradicar los carteles en el hemisferio occidental.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado durante la cumbre "Escudo de las Américas" en Florida que el régimen de Cuba "está en sus últimos momentos de vida".

"Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es", aseguró el mandatario. "Están al final del camino. No tienen dinero, no tienen petróleo. Tienen una mala filosofía y un mal régimen que lleva ahí demasiado tiempo", añadió.

o

Trump, cabe resaltar, aseguró a su vez que el régimen cubano está "negociando" con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, así como con él y "con algunos otros", aunque no dio más detalles.

Creo que se llegará a un acuerdo con Cuba muy fácilmente

Las declaraciones de Trump sobre el régimen cubano se dieron en la misma reunión en la que el presidente anunció una nueva coalición militar con 17 países para erradicar los carteles en el hemisferio occidental.

"En este día histórico nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los carteles criminales que azotan nuestra región. Hay muchos (…) ", adelantó Trump. "El núcleo de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar la fuerza militar letal para destruir los siniestros cárteles y las redes terroristas. Nos desharemos de ellos", precisó.

El líder republicano había adelantado el viernes en entrevista con CNN que "Cuba también va a caer" y que estaba "lista después de 50 años".

"Tienen muchísimas ganas de alcanzar un acuerdo (...) Quieren hacer un trato, así que voy a poner a (el secretario de Estado) Marco (Rubio) allí y veremos cómo resulta", adelantó en la declaración a la cadena de noticias de Estados Unidos.

Asimismo, un día antes de dicha charla, Trump había asegurado desde la Casa Blanca que estaba centrado en la reciente ofensiva lanzada contra el régimen Irán, pero que era solo "cuestión de tiempo" antes de que los cubanos que abandonaron la isla pudieran regresar.

o

"Lo que está sucediendo en Cuba es increíble y creemos que primero queremos terminar con esto. Pero será solo cuestión de tiempo antes de que ustedes y mucha gente increíble regresen a Cuba. Esperamos que no para quedarse, queremos que vuelvan y no queremos perderlos. No queremos ponérselo tan fácil para que se queden. Pero es probable que algunas personas quieran quedarse. Aman tanto a Cuba, lo oigo todo el tiempo", expresó el jueves.

Temas relacionados:

Donald Trump

Marco Rubio

Régimen cubano

Cumbre

Anuncio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así rinde homenaje el tirano Díaz-Canel al tirano abatido Alí Jamenei, mientras Trump advierte que la dictadura en Cuba “va a caer muy pronto”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué significa que EE. UU. y Venezuela restablezcan relaciones diplomáticas?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Qué gana EE. UU. y el régimen venezolano con la acreditación de diplomáticos? Brian Naranjo analiza nueva fase en las relaciones

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Actualidad

Ver más
Oficial de los talibanes en Kabul (EFE)
Afganistán

Pakistán bombardeó varias ciudades afganas incluida Kabul tras declarar "guerra abierta" a los talibanes

China - Foto AFP
Buque petrolero

Ataques en Oriente Medio provocan una decisión clave de China sobre gasolina y diésel

Donald Trump - Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

Trump afirma que el régimen de Irán "se rindió a sus vecinos" y advierte sobre ataques en nuevas zonas y objetivos

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Armamento de China fracasa 3 veces en un año en Pakistán, Venezuela e Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ciclismo - Foto de referencia Canva
Ejercicio

Expertos coinciden en cuáles que serán las tendencias deportivas en 2026: "un verdadero aliado del bienestar físico y mental"

Oficial de los talibanes en Kabul (EFE)
Afganistán

Pakistán bombardeó varias ciudades afganas incluida Kabul tras declarar "guerra abierta" a los talibanes

China - Foto AFP
Buque petrolero

Ataques en Oriente Medio provocan una decisión clave de China sobre gasolina y diésel

Donald Trump - Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

Trump afirma que el régimen de Irán "se rindió a sus vecinos" y advierte sobre ataques en nuevas zonas y objetivos

Delcy Rodríguez y Laura Dogu/ Delcy y Nicolás Maduro Guerra - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez está en una gran encrucijada: obedecer las exigencias de Estados Unidos o cumplirle al chavismo/madurismo

El presidente de EEUU Donald Trump y la primera dama Melania Trump salen de la Casa Blanca para un evento en Carolina del Norte - Foto: EFE
Donald Trump

"Trump no fue allí por nostalgia, fue a reforzar que EEUU está dispuesto a actuar contra amenazas": Fernando Vaccotti sobre encuentro del presidente con militares que capturaron a Maduro

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

"Su defensa aérea, su Fuerza Aérea, su Armada y su liderazgo han desaparecido. Quieren negociar. ¡Demasiado tarde!": Trump se muestra firme en su intención de "aplastar" al régimen iraní

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre