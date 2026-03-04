"Anoche hundimos su barco estrella: el Soleimani": secretario de Guerra de Estados Unidos confirma ataque contra embarcación más importante de la Armada del régimen iraní

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ofreció una nueva declaración sobre la Operación Furia Épica que actualmente su país, en conjunto con Israel, ejecuta contra el régimen de Irán en Medio Oriente.

En una conferencia de prensa este miércoles 4 de marzo, Hegseth dijo que un submarino de Estados Unidos hundió un buque de guerra iraní en el océano Índico.

"Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que pensaba estar a salvo en aguas internacionales. En lugar de eso, fue hundido por un torpedo", declaró el jefe del Pentágono.

Según Hegseth se trata del "primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial".

Por otro lado, el secretario también dijo que el Ejército de Estados Unidos hundió el "barco premiado" del régimen de Irán, el 'Soleimani', nombrado así por el exgeneral iraní Qasem Soleimani, que fue abatido durante la primera Administración del presidente Donald Trump.

"Anoche hundimos su barco estrella: el Soleimani. Parece que el presidente lo atacó dos veces", comentó.

Y añadió: "Solo las fuerzas armadas de Estados Unidos podrían liderar esto, solo nosotros. Pero si a esto le sumamos las Fuerzas de Defensa de Israel, una fuerza con una capacidad devastadora, la combinación es una destrucción total para nuestros adversarios islamistas radicales iraníes. Están tostados y lo saben... Apenas hemos comenzado a cazar, desmantelar, desmoralizar, destruir y derrotar sus capacidades”.

Sentenció que "A partir de anoche y concluido en unos días... las dos fuerzas aéreas más poderosas del mundo tendrán el control total de los cielos iraníes".

El 28 de febrero, Estados Unidos lanzó la Operación Furia Épica en conjunto con Israel para atacar el régimen iraní, acabando con su máxima cabeza, el ayatolá Alí Jameneí, y otras importantes figuras.

Ante la operación, el régimen tomó represalias y terminó por agravar la situación en Medio Oriente.