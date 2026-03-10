“Hoy estamos a la puerta de una catástrofe humanitaria”: médico venezolano que fue retenido por el régimen advierte sobre el sistema de salud

En medio de una crisis de salud, miles de médicos venezolanos conmemoran el Día del Médico. En medio de la situación precaria que afronta el sistema de salud de Venezuela, muchos médicos han tenido que trabajar en condiciones extremas y otros han tenido que migrar en busca de mejores oportunidades.

Como si fuera poco, el hecho de que los médicos de la nación caribeña levanten su voz de protesta frente a la crisis de la salud de su país se ha convertido en un símbolo de represión.

El doctor Pedro Fernández, quien en agosto del año 2025 fue detenido por el funcionario del régimen chavista por el simple hecho de denunciar la situación hospitalaria que vive Venezuela, gracias a la presión nacional e internacional logró su libertad.

Hoy, en el Día del Médico, Fernández, médico urólogo y docente de la Facultad de Medicina, estuvo en el programa La Tarde NTN24, un espacio en el que habló sobre detención arbitraria y sobre la actual situación del sistema de salud en su país.

Pedro Fernández manifiesta que su detención de manera arbitraria por parte del régimen chavista se dio, según ellos, “por su activismo y participar en las denuncias sobre la crisis y la emergencia humanitaria compleja”.

“Por haber alzado la voz por la salud de los venezolanos, fue cuando me detuvieron, me llevaron”, añadió.

Frente a la actual situación de los centros médicos de salud, el también fundador de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, manifiesta que “están peor que cuando comenzamos a hacer la denuncia”.

“En el año 2014 hicimos las primeras denuncias y hoy el sistema de salud está peor (…) hoy estamos a la puerta de una catástrofe humanitaria”, agregó.

El médico Pedro Fernández, especialista en urología, resalta que desde los años 2010-2011 no se lleva a cabo una “discusión” de un contrato colectivo que jamás se cumplió.

Respecto al salario considera que son irrisorios ya que “ningún sueldo ni siquiera el más alto te alcanza solamente para el transporte, para llegar a tu sitio de trabajo”.