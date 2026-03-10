NTN24
Martes, 10 de marzo de 2026
Martes, 10 de marzo de 2026
Venezuela

“Hoy estamos a la puerta de una catástrofe humanitaria”: médico venezolano que fue retenido por el régimen advierte sobre el sistema de salud

marzo 10, 2026
Por: Natalya Baquero González
Pedro Fernández, médico urólogo, quien enfrentó las arbitrariedades del régimen chavista, conversó con el programa La Tarde de NTN24 sobre el actual estado del sistema de salud.

En medio de una crisis de salud, miles de médicos venezolanos conmemoran el Día del Médico. En medio de la situación precaria que afronta el sistema de salud de Venezuela, muchos médicos han tenido que trabajar en condiciones extremas y otros han tenido que migrar en busca de mejores oportunidades.

Como si fuera poco, el hecho de que los médicos de la nación caribeña levanten su voz de protesta frente a la crisis de la salud de su país se ha convertido en un símbolo de represión.

El doctor Pedro Fernández, quien en agosto del año 2025 fue detenido por el funcionario del régimen chavista por el simple hecho de denunciar la situación hospitalaria que vive Venezuela, gracias a la presión nacional e internacional logró su libertad.

Hoy, en el Día del Médico, Fernández, médico urólogo y docente de la Facultad de Medicina, estuvo en el programa La Tarde NTN24, un espacio en el que habló sobre detención arbitraria y sobre la actual situación del sistema de salud en su país.

Pedro Fernández manifiesta que su detención de manera arbitraria por parte del régimen chavista se dio, según ellos, “por su activismo y participar en las denuncias sobre la crisis y la emergencia humanitaria compleja”.

“Por haber alzado la voz por la salud de los venezolanos, fue cuando me detuvieron, me llevaron”, añadió.

o

Frente a la actual situación de los centros médicos de salud, el también fundador de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, manifiesta que “están peor que cuando comenzamos a hacer la denuncia”.

“En el año 2014 hicimos las primeras denuncias y hoy el sistema de salud está peor (…) hoy estamos a la puerta de una catástrofe humanitaria”, agregó.

El médico Pedro Fernández, especialista en urología, resalta que desde los años 2010-2011 no se lleva a cabo una “discusión” de un contrato colectivo que jamás se cumplió.

Respecto al salario considera que son irrisorios ya que “ningún sueldo ni siquiera el más alto te alcanza solamente para el transporte, para llegar a tu sitio de trabajo”.

Temas relacionados:

Venezuela

Crisis de la Salud

Médicos venezolanos

Salud

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Juan Daniel Oviedo es maravilloso y me pareció que no se sentía cómodo en hacer fórmula conmigo (…) tenemos otros cinco nombres en salmuera": entrevista con Paloma Valencia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Están hechos polvo; se acabó el juego": el presidente Donald Trump afirma que en Cuba podría darse una "toma amistosa o no"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
Fútbol en Irán - AFP
Fútbol

Trump pide a Australia que conceda asilo a futbolistas de la Selección femenina de Irán: "Muy probablemente serán asesinadas"

Becas - Fotos de referencia Canva
Becas de estudio

Profesionales colombianos con estos requisitos podrán tener acceso a becas en destacada Universidad de Miami

Intervención de la ciudadanía para remover un vehículo de los rieles en Duitama - Foto captura
Boyacá

Un tren por poco embiste a un automóvil que quedó atrapado en vía férrea en Colombia: así lograron varias personas retirar al vehículo en escena de película

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
Argentina

Congreso de Argentina aprobó la reforma laboral impulsada por Javier Milei

Fútbol en Irán - AFP
Fútbol

Trump pide a Australia que conceda asilo a futbolistas de la Selección femenina de Irán: "Muy probablemente serán asesinadas"

Selección de Venezuela en amistoso ante Canadá en noviembre de 2025 - Foto: EFE
La Vinotinto

Confirman fechas y horarios de los dos encuentros con los que La Vinotinto regresará en 2026: se medirá ante selección mundialista

Asamblea Nacional de Venezuela (AFP)
Ley de Amnistía

Asamblea Nacional del régimen venezolano aplaza aprobación de ley de amnistía: la decisión se tomará la próxima semana

Becas - Fotos de referencia Canva
Becas de estudio

Profesionales colombianos con estos requisitos podrán tener acceso a becas en destacada Universidad de Miami

Real Madrid en Champions League ante el Benfica - Foto: EFE
Real Madrid

La UEFA sanciona al Real Madrid tras saludo nazi de un aficionado y actos racistas en Champions League

Intervención de la ciudadanía para remover un vehículo de los rieles en Duitama - Foto captura
Boyacá

Un tren por poco embiste a un automóvil que quedó atrapado en vía férrea en Colombia: así lograron varias personas retirar al vehículo en escena de película

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre