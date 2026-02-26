Colombia vence a Venezuela en el Sudamericano Femenino Sub-20 y asciende a zona de clasificación mundialista

En la quinta fecha del hexagonal final del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20, la selección Colombia venció 2 goles a 0 a su similar de Venezuela. Un resultado que le permitió a la Tricolor ascender en la tabla general de la competencia y meterse en la zona de clasificación mundialista.

Por su parte, la Vinotinto, con la derrota, descendió a la última casilla con tan solo dos unidades, lo cual complica sus aspiraciones de hacerse un lugar en la Copa del Mundo de la categoría, si se tiene en cuenta que su última salida será ante la dominante Brasil.

Las dirigidas por el profesor Ángel Hualde carecieron de un juego dinámico y de jugadas de peligro, lo cual les pasó factura, pues durante los 90 minutos de juego solo generaron un tiro directo al arco defendido por Luisa Agudelo.

Entre tanto, las comandadas por Carlos Paniagua fueron superiores durante el encuentro y lograron irse en ventaja antes de que se terminara la primera parte del partido, gracias a la anotación de Marian Sterling, quien llegó sin referencia al área y mandó el balón al fondo de la red sobre los 45+3’.

Para la etapa complementaria, la Tricolor, motivada por ir arriba en el marcador, salió al terreno de juego con la intención de ampliar el global y lo logró a los 52 minutos de juego, por medio de Isabela Díaz.

La cafetera superó a las defensas y aprovechó la salida de la arquera Valeria Rebanales para marcar el gol.

Al final, el encuentro terminó 2 goles a 0 a favor de Colombia, que con este resultado alcanzó su primera victoria en el hexagonal y llegó a un total de 4 puntos, que le permitieron ascender a la cuarta casilla del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20.

Ahora la Tricolor, que cerrará su participación de la competencia ante Argentina, buscará asegurar su cupo en la próxima Copa del Mundo de la categoría que se disputará en el mes de septiembre en Polonia.

Por su parte, la Vinotinto cayó a la última casilla con tan solo dos puntos, complicando su participación en el Mundial pues ante Brasil a la Vinotinto solo le sirve ganar o ganar y aun así, dependería de otros resultados.

VEA TAMBIÉN ¿Lo llevará al Mundial? El técnico de la selección Colombia se refirió a Radamel Falcao García y dejó contundente respuesta o

Recordemos que de las seis selecciones participantes en el hexagonal final del Sudamericano, solo las cuatro primeras tendrán cupo directo al certamen mundialista.

Tabla de posiciones Sudamericano Femenino Sub-20:

1. Brasil – 10 pts.

2. Ecuador – 8 pts.

3. Colombia - 4 pts.

4. Argentina - 4 pts.

5. Paraguay – 4 pts.

6. Venezuela – 2 pts.