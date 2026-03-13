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Viernes, 13 de marzo de 2026
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Régimen Castrista

Régimen de Cuba confirma "conversaciones" con Estados Unidos tras recientes intervenciones en Venezuela e Irán

marzo 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump y Miguel Díaz-Canel - Fotos EFE
Donald Trump y Miguel Díaz-Canel - Fotos EFE
Miguel Díaz-Canel dijo que "funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos".

Este viernes, el jefe del régimen de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que se adelantan "conversaciones" con Estados Unidos, en medio de fuertes tensiones entre ambos países luego de las recientes intervenciones de Washington en Venezuela e Irán.

"Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos", señaló Díaz-Canel durante una encuentro con miembros de las más altas instancias del Partido Comunista (PCC, único) y del comité ejecutivo del Consejo de Ministros.

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Según la cabeza del régimen castrista, "estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones".

Cabe mencionar que el presidente republicado Donald Trump firmó una orden ejecutiva hace semanas en la que aseguró que Cuba, ubicada a solo 150 km de Estados Unidos, representa una "amenaza excepcional", principalmente por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán.

Díaz-Canel, quien también es primer secretario del PCC, subrayó que tales conversaciones son facilitadas por "factores internacionales" que no precisó.

Un día antes de conocerse las declaraciones del dirigente castrista se había anunciado la próxima liberación de 51 prisioneros mediada por el Vaticano.

Trump ha instado al régimen a "alcanzar un acuerdo" o enfrentar las consecuencias.

Desde mediados de enero, después de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas, el jefe de Estado norteamericano aseguró que su gobierno ya sostenía conversaciones con altos dirigentes de la isla.

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Cuba, que desde hace años está sumida en una crisis económica, ha visto cómo su situación se agravaba por el bloqueo petrolero de facto que le ha impuesto Estados Unidos.

Según dijo Díaz-Canel este viernes, las conversaciones con Estados Unidos buscan "en primer lugar identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen".

Además, "determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países" e "identificar áreas de cooperación".

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