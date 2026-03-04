NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Donald Trump

"Realmente no me importa" si Irán juega o no el Mundial de la FIFA, dice Trump

marzo 4, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump - Foto AFP
El presidente de Estados Unidos se refirió al tema deportivo en entrevista con 'Politico'.

El presidente Donald Trump aseguró el martes en entrevista con el medio de comunicación de Estados Unidos 'Politico' que no le importa si la selección de fútbol de Irán juega la próxima Copa Mundial de la FIFA que se disputará a mediados de año en Estados Unidos, México y Canadá.

"Realmente no me importa. Creo que Irán es un país muy derrotado. Están al límite", respondió Trump cuando fue consultado al respecto.

Las declaraciones de Trump, pronunciadas en una entrevista exclusiva con el medio mencionado, ocurren luego de que Irán se convirtiera en el único país ausente de una cumbre de planificación de la FIFA para los participantes del Mundial esta semana en Atlanta, lo que profundizó las preguntas sobre si su selección competirá en Norteamérica.

La incertidumbre sobre la selección de Irán en la competencia deportiva global, cabe resaltar, se generó después de los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán.

La FIFA, entretanto, no se ha pronunciado sobre las declaraciones del presidente Trump, con quien Gianni Infantino, presidente del máximo ente rector del fútbol, tiene una gran relación.

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán, aseguró que los ataques de las fuerzas de Estados Unidos e Israel en la denominada Operación Furia Épica no augura nada bueno para la Copa del Mundo.

El torneo de este año se jugará por primera vez en tres países: en Estados Unidos, Canadá y México y se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio.

Irán, vale recordar, se aseguró el pase a su cuarta Copa del Mundo consecutiva al encabezar el Grupo A en la tercera ronda de clasificación asiática el año pasado.

En el sorteo de diciembre, los iraníes quedaron agrupados con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Sus tres partidos del Grupo G se disputarán en Estados Unidos: dos en Los Ángeles y uno en Seattle, de acuerdo con el calendario que definió la FIFA.

¿Las selecciones de Estados Unidos e Irán podrían enfrentarse en el Mundial de 2026?

Si tanto Estados Unidos como Irán terminan segundos en sus respectivos grupos, sus selecciones pueden llegar a enfrentarse en las instancias de eliminación directa, en Dallas.

Irán es uno de los dos países cuya selección ha clasificado al Mundial sujeto a la prohibición de viajes más restrictiva de Trump, según Politico.

Si bien la prohibición corresponde a los equipos que jugarán el Mundial y al personal de apoyo, las decisiones sobre las excepciones de visado para otros —incluyendo figuras gubernamentales o ejecutivos de empresas patrocinadoras de los equipos— se dejan al Departamento de Estado, caso por caso.

