Polémica en Europa: Francia amplía la caza de lobos por ataques al ganado

La medida responde a la presión del sector ganadero, pero expertos advierten sobre sus posibles consecuencias en la biodiversidad. Desde la Unión Europea no existe una normativa única sobre la gestión del lobo, por lo que cada país define sus propias políticas.

Ángel Sánchez, biólogo de vida silvestre y director del censo del lobo ibérico, cuestionó la decisión y aseguró que la especie aún se encuentra en proceso de recuperación.

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“El lobo en Europa está en fase de recolonización. Pensar que la gestión letal es una opción viable es una absoluta locura”, afirmó.

El especialista recordó que el lobo estuvo al borde de la extinción en gran parte del continente y que su recuperación es reciente y frágil. En ese contexto, advirtió que políticas como la caza pueden frenar este proceso, especialmente en países como España, donde la protección ha sido irregular en los últimos años.

Además, destacó el rol clave del lobo en los ecosistemas como depredador tope, capaz de regular poblaciones y generar efectos positivos en la biodiversidad. “Su presencia mantiene el equilibrio natural sin necesidad de intervención humana”, explicó.

Sánchez también señaló que existen alternativas para reducir los ataques al ganado, como medidas de prevención y mejores prácticas, que según dijo, pueden disminuir casi por completo los incidentes sin recurrir a la caza.

El debate sigue abierto entre la protección de la biodiversidad y las demandas del sector rural, en un contexto donde la convivencia entre actividad humana y fauna silvestre sigue siendo uno de los principales desafíos ambientales en Europa.